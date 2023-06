di Mathias Hariyadi

Si chiama Satria-1 ed è stato messo in orbita con successo. Prodotto in Indonesia e assemblato in Francia, il progetto è venuto a costare 540 milioni di dollari. Due terzi degli indonesiani hanno accesso alla rete online, ma nelle isole orientali la connettività è limitata.

Jakarta (AsiaNews) - Il governo indonesiano e Space X, la compagnia del multimiliardario Elon Musk, hanno lanciato in orbita il satellite Satria-1 per collegare a Internet anche le aree più remote del Paese.

Satria-1 (che sta per l’indonesiano “Satelite Republik Indonesia”) prodotto da Satelite Nusantara e assemblato dalla francese Thales Aleni Space, è stato oggi portato con successo in orbita dal razzo Falcon 9 partito dalla base di Cape Canaveral, in Florida. Il progetto, stimato inizialmente a 450 milioni di dollari, è venuto a costare 540 milioni.

Circa due terzi della popolazione indonesiana (280 milioni di persone) hanno accesso a Internet ma nelle isole orientali del Paese, per certi aspetti ancora sottosviluppate, la connettività è limitata.

“La tecnologia satellitare accelererà l'accesso a Internet nei villaggi in aree che non possono essere raggiunte dalla fibra ottica nei prossimi 10 anni”, ha dichiarato in una nota prima del lancio Mahfud MD, il ministro di coordinamento per gli affari politici, legali e di sicurezza.

Il satellite occuperà lo spazio sopra la regione orientale della provincia di Papua e fornirà l’accesso a Internet a 50mila punti di servizio secondo il governo. Il presidente indonesiano Joko Widodo ha affermato su Twitter che Satria-1 è stato progettato per permettere il raggiungimento dell’”uguaglianza digitale a tutta la popolazione del Paese”.