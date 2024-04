ARMENIA – AZERBAIGIAN

L’Armenia ha accettato di restituire quattro villaggi all’Azerbaigian. Lo ha annunciato ieri con un tweet il portavoce del ministero degli Esteri dell'Azerbaigian, Aykhan Hajizada, definendolo un “evento storico tanto atteso”. I villaggi in questione sono disabitati ma sono considerati strategicamente importanti perché sono vicini all'autostrada principale dell'Armenia e al gasdotto attraverso cui la Russia invia il gas.

ISOLE SALOMONE

Dopo le votazioni di mercoledì, il primo ministro delle Isole Salomone, Manasseh Sogavare, ha mantenuto il seggio parlamentare, dicono i risultati preliminari, ma è ancora troppo presto per stabilire se il suo partito riuscirà a formare il prossimo governo. Il conteggio dei voti, infatti, durerà ancora qualche giorno. In ballo ci sono gli stretti legami diplomatici che l’arcipelago ha stretto con la Cina negli ultimi anni.

INDIA

In base a dati preliminari, l’affluenza alle urne nella prima fase di votazioni in India è stata di oltre il 60%, con anche picchi dell’80% in alcuni Stati. Tuttavia sono stati registrati episodi violenti nel Bengala occidentale e nel Manipur, mentre in Nagaland l’affluenza è stata bassissima, dopo che alcuni gruppi locali che chiedono da tempo l’autonomia avevano chiesto di boicottare le votazioni.

CINA

La Cina ha annunciato ieri la più grande riorganizzazione delle forze armate a partire dal 2015. Il presidente Xi Jinping ha creato una nuova unità chiamata Information Support Force che avrà un ruolo chiave nel “nel coordinare la creazione e l'utilizzo di sistemi informatici”. I cambiamenti mirano ad adattare meglio l’esercito cinese alle condizioni di “informatizzazione” della guerra moderna, ha affermato il ricercatore Cao Weidong.

COREA DEL NORD

Pyongyang ha effettuato nuovi test missilistici: ieri è stata lanciata una testata progettata per il missile da crociera "Hwasal-1 Ra-3" ed è stato testato anche un nuovo missile antiaereo, atterrato nel Mar Giallo. “Entrambi i test facevano parte delle normali attività dell’amministrazione e degli istituti di scienza della difesa per il rapido sviluppo delle tecnologie, e non avevano nulla a che fare con la situazione circostante”, ha affermato l’agenzia statale KCNA.

RUSSIA – GAZA

Quasi 1.500 profughi palestinesi dalla Striscia di Gaza verranno ospitati in Russia, come ha comunicato il primo ministro Mikhail Mišustin, tra cui 100 nel Tatarstan e 250 in Cecenia e nel Baškortostan, che ne ha già accolti oltre 200 nei mesi scorsi, e gli altri saranno suddivisi tra le regioni del Caucaso settentrionale, della Russia centrale e dell’Oltrevolga. In Cecenia si pensa di impiegarli nella produzione di armi per la guerra in Ucraina.