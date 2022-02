Le altre notizie del giorno: in India non si sono ancora placati i disordini legati al divieto di indossare l'hijab; nelle Filippine arrestata una dottoressa accusata di essere a capo dei comunisti ribelli; in Malaysia si coltivano le verdure nei centri commerciali; in Afghanistan i talebani hanno schierato oltre 4mila soldati ai confini con i Paesi dell'Asia centrale.

CINA

Diverse città della Cina meridionale offrono ricompense di decine di migliaia di dollari a chiunque abbia informazioni sulle reti di trafficanti che secondo le autorità di Pechino avrebbero diffuso il Covid-19 da Hong Kong. Il 14 febbraio quattro persone entrate in maniera illegale e che non hanno rispettato la quarantena sono risultate positive.

INDIA

I disordini legati al divieto di indossare l’hijab non si sono ancora placati in India: la polizia ha registrato un primo rapporto informativo contro una decina di ragazze che avevano organizzato una protesta davanti una scuola del Karnataka. Nel frattempo l’Alta corte dello Stato sta continuando a valutare il caso: il governo locale sostiene che l’hijab non sia una pratica religiosa essenziale e quindi non violi l’articolo sulla libertà religiosa della Costituzione indiana.

FILIPPINE

La polizia filippina ha arrestato una dottoressa accusata di essere a capo di un gruppo ribelle maoista che da decenni si oppone al governo. Maria Natividad Castro è al momento detenuta e sarà processata con l’accusa di rapimento. Un suo superiore sostiene che le accuse siano state inventate: la donna aveva scoperto casi di abusi dei diritti umani nell’isola di Mindanao, dove stava allestendo centri sanitari per la comunità locale.

MALAYSIA

In Malaysia gli ortaggi si coltivano anche nei centri commerciali. Gli orti verticali non sono una novità nel Paese, ma quello di Shoma Tsubota è il primo a trovarsi in mezzo ai negozi. Secondo Tsubota la coltivazione al chiuso impedisce di dover affrontare l’imprevedibilità del clima. In un mese si riescono a produrre fino a una tonnellata e mezzo di verdure.

AFGHANISTAN

È morto un bambino di 6 anni rimasto intrappolato in un pozzo nella provincia meridionale di Zabul, in Afghanistan. Dopo 4 giorni di agonia i soccorritori erano riusciti a tirarlo fuori ieri pomeriggio. Nel frattempo il governo talebano ha schierato circa 4.400 soldati nelle regioni settentrionali e occidentali, ai confini con i Paesi dell’Asia centrale, per “rafforzare la sicurezza e la stabilità dei territori”, suscitando gravi preoccupazioni nella regione.

PALESTINA

La polizia israeliana ha disperso un gruppo di manifestanti palestinesi che stavano protestando contro gli sfratti di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. Si sono registrati disordini anche in altre parti della Cisgiordania. Hamas ha dichiarato che se la situazione dovesse peggiorare, si potrebbe generare “l'atmosfera per la prossima esplosione” di violenza.

RUSSIA – ISRAELE

Le autorità di Israele hanno chiesto aiuto alla Russia nell’evacuazione dei propri cittadini dall’Ucraina in caso di inizio delle operazioni belliche, creando degli appositi corridoi umanitari. La questione è stata discussa in un colloquio telefonico tra il vice-ministro degli esteri russo Mikhail Bogdanov e il direttore generale del ministero israeliano Alon Ushpiz.

KAZAKISTAN

Il presidente del Kazakistan Kasym-Žomart Tokaev ha ascoltato la relazione del presidente del Comitato di sicurezza nazionale Ermek Sagimbaev sui disordini di inizio gennaio, che ha riferito di 27 procedimenti aperti per tentativi di colpo di Stato e atti di terrorismo, 14 dei quali rivolti a “seguaci di movimenti religiosi radicali”.