Le notizie di oggi: inizia oggi in Pakistan l'incontro di due giorni tra i membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Israele ha colpito un villaggio cristiano nel nord del Libano. I talebani vietano alle tv di trasmettere immagini di esseri viventi. India e Canada hanno di nuovo espulso i rispettivi rappresentanti diplomatici.

COREA DEL NORD – COREA DEL SUD

L’esercito nordcoreano ha distrutto, con diverse detonazioni, alcune strade simbolo della cooperazione intercoreana che collegavano la penisola e “sta svolgendo ulteriori attività utilizzando equipaggiamenti pesanti", hanno affermato i capi di stato maggiore congiunto di Seoul ai giornalisti locali. La scorsa settimana la Corea del Nord aveva annunciato un piano per “separare completamente” i territori e ha accusato Seoul di aver inviato tre droni su Pyongyang nell’ultimo mese.

PAKISTAN

Inizia oggi a Islamabad l’incontro tra i rappresentanti di governo dei membri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Presenti diversi leader da Cina, Russia, India, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia per discutere di sicurezza regionale. Misure di massima sicurezza nella capitale pakistana per oggi e domani dopo gli attentati dei giorni scorsi in Belucistan.

MEDIO ORIENTE

Le autorità libanesi hanno riferito che almeno 21 persone sono state uccise da un attacco israeliano nel nord del Paese che ha preso di mira un edificio residenziale ad Aitou, un villaggio in prevalenza cristiano. Nel frattempo, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riferito all’amministrazione statunitense di non avere intenzione di colpire le centrali nucleari iraniane o gli obiettivi petroliferi. Ieri l’Unicef ha dichiarato che almeno 400mila bambini hanno dovuto abbandonare le loro case in Libano nelle ultime tre settimane.

AFGHANISTAN

I talebani hanno vietato alle emittenti televisive, sia pubbliche che private, di trasmettere immagini di esseri viventi. Si tratta di una direttiva ricavata da una rigida interpretazione della legge islamica. Secondo l'Afghanistan Journalists Center, i canali televisivi nella provincia di Takhar hanno cessato le attività. Anche le autorità locali hanno ricevuto l’ordine di evitare apparizioni in video, ma di fornire informazioni esclusivamente in formato audio o scritto.

INDIA – CANADA

Ieri il Canada ha (di nuovo) espulso sei diplomatici indiani, incluso l’ambasciatore, a causa di nuove indagini che indicano gli agenti indiani direttamente coinvolti nell'omicidio, a giugno dello scorso anno, di Hardeep Singh Nijjar, cittadino canadese e attivista per l’indipendenza dei sikh da Delhi. L’India ha negato tutte le accuse e ha espulso dal proprio territorio sei rappresentanti diplomatici canadesi.

TURKMENISTAN

Alcune madri sole con molti bambini della provincia di Gammar Baba in Turkmenistan, nella regione di Mari, stanno protestando presso le autorità locali che non assegnano loro abitazioni a cui avrebbero diritto per legge, in quanto tutte le kommunalke, le case comuni di eredità sovietica, sono state privatizzate dai funzionari statali per affittarle a caro prezzo

RUSSIA – UCRAINA

Come ha comunicato la garante russa per i diritti dell’uomo, Tatiana Moskalkova (nota per la sua posizione pro-Cremlino), dopo l’attacco ucraino dalla regione di Kursk sono state evacuate 112mila persone e attualmente nei punti di raccolta temporanea ne sono sistemate circa 12mila, tra cui 3,5 mila bambini, ma 40mila abitanti della zona hanno rifiutato l’evacuazione, e molti sono già tornati alle proprie case in territorio occupato dagli ucraini.