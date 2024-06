di Vladimir Rozanskij

Tashkent (AsiaNews) - Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha concluso nei giorni scorsi un itinerario di incontri ufficiali in Asia centrale, dove ha visitato il Turkmenistan, il Kazakistan e l’Uzbekistan. Sulla stampa internazionale sono apparsi diversi commenti sui motivi della sua presenza in questi tre Paesi, dove ha discusso di collaborazione nel settore energetico, per la costruzione di industrie chimiche e anche in quello sanitario, dell’istruzione e formazione e altro.

Sulla rivista The Diplomat, la caporedattrice Catherine Putz ha posto attenzione alla dichiarazione del primo vice-direttore dell’Amministrazione per la sicurezza nazionale, Kim Tae-hyo, pubblicata su Korea Herald alla vigilia del viaggio presidenziale, dove si afferma che Seoul “ha intenzione di connettere la sua competenza tecnica con il potenziale dello sviluppo economico dell’Asia centrale, in un partenariato basato sulla fiducia e la collaborazione attiva”. I tre grandi temi degli incontri sono stati infatti l’energia, la tecnologia e la produzione, e allo stesso tempo la Corea del Sud porta avanti l’iniziativa della K-Silk Road per il partenariato strategico con i centrasiatici, un’alternativa alla Belt&Road cinese.

Yoon Suk-yeol ha comunicato ai suoi omologhi Serdar Berdymukhamedov, Kasym-Žomart Tokaev e Šavkat Mirziyoyev l’intenzione di tenere a Seoul nel 2025 un summit nel formato C5+1 con tutti e cinque i Paesi della regione, come già avvenuto in Europa e in America. Secondo la Putz questa scelta “intende posizionare la Corea su dimensione analoghe a quelle di Germania e Usa”, accelerando l’investimento di risorse e progetti di sviluppo mettendo insieme le forze di tutti i protagonisti di una zona del mondo oggi al centro dell’attenzione.

L’agenzia giapponese Nikkei Asia ritiene che l’interesse principale di Yoon sia l’accesso ai minerali delle terre rare, particolarmente necessari ai produttori coreani di semiconduttori e accumulatori, quelle “materie prime critiche” sempre più necessarie per la complessità della transizione energetica. Dopo l’incontro con Tokaev ad Astana è stato reso noto che sono stati conclusi 35 importanti contratti in questo settore, soprattutto nella ricerca del litio, la sua commercializzazione e la catena di consegna ed esportazione.

Secondo Sean O’Malley, professore della Dongseo University di Busan in Corea del Sud, l’ampliamento delle relazioni diplomatiche tra Seoul e l’Asia centrale può condurre davvero alla realizzazione di accordi molto convenienti per entrambe le parti. “In Corea esistono molte compagnie tecnologiche e di infrastrutture avanzate, i cui investimenti permetterebbero un grande sviluppo nei Paesi centrasiatici”, sostiene O’Malley, aprendo alle stesse aziende coreane l’accesso alle estrazioni minerarie a loro indispensabili.

Questo obiettivo è stato evidenziato anche dalla partecipazione di Yoon Suk-yeol al business-forum di Taškent con la visita al Centro di imprenditoria innovativa U-Enter, aperto lo scorso anno con il sostegno dell’Agenzia coreana di cooperazione internazionale Koica, prima di recarsi con la consorte a contemplare le meraviglie uzbeke di Samarcanda.

Un altro esperto, Kim Yoong-Hyun, docente all’Università Globale di Handong, è meno ottimista riguardo ai frutti della visita del presidente coreano, che a suo parere “non ha portato a risultati molto concreti e decisivi”, e sarà quindi necessario approfondire ulteriormente le relazioni diplomatiche e lavorare molto per stabilire accordi di lunga portata.