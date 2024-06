di Joseph Masilamany

Popolazione creola discendente dai portoghesi i Kristang celebrano ogni anno il loro patrono con quattro giorni di celebrazioni che richiamano turisti e visitatori da tutta la Malaysia e da altri Paesi. "Oggi non ci sono più gamberi sulle nostre coste e questo crea problemi per il futuro. Ma ci sforziamo di mantenere la fede e le nostre tadizioni".

Kuala Lumpur (AsiaNews) - Tra i tanti volti della festa di San Pietro nel mondo uno tra i più particolari per l’Asia è la festa dei pescatori dell’insediamento portoghese di Malacca, in Malaysia, che vede oggi la conclusioni delle annuali celebrazioni, iniziate giovedì 27 giugno.

Theseira, pescatore in pensione, racconta ad AsiaNews che i festeggiamenti sono iniziati giovedì 27 giugno: la festa di San Pietro è un importante evento annuale di quattro giorni a cui partecipano circa 100mila visitatori da tutta la Malaysia e turisti stranieri. “Un momento importante della festa è la benedizione delle barche dei pescatori locali, appositamente decorate per l'occasione, con la speranza che l’intercessione del santo assicuri una buona pesca”, spiega Theseira.

I portoghesi eurasiatici - altrimenti noti come Kristang o semplicemente come "portoghesi di Malacca" - sono un gruppo etnico creolo, composto principalmente da discendenti portoghesi che si sono sposati con le comunità locali come i malesi, i discendenti olandesi, i discendenti britannici, i cinesi e gli indiani. Durante il festival si possono ascoltare speciali canzoni popolari Kristang e osservare danzatori in costumi colorati che si esibiscono al ritmo della musica popolare Branyu, un genere di musica in levare degli eurasiatici portoghesi. Secondo Theseira, circa 1.500 portoghesi eurasiatici vivono nell’area dell'insediamento, escludendo la diaspora che vive in altre parti del Paese o che è emigrata all'estero.

L'insediamento portoghese venne fondato nel 1933 sulle rive di Ujong Pasir per creare un rifugio per i Kristang. Conosciuto inizialmente come Saint John's Village, attirò presto Kristang anche da altre zone di Malacca. Gradualmente, è cresciuto fino a diventare una delle principali attrazioni turistiche della zona e un rifugio per rafforzare il ricco patrimonio e i tratti culturali nella pratica della loro fede cattolica, nonché per preservare i loro rituali e tradizioni.

Theseira lamenta però il fatto che la bonifica del territorio dal 1974 ha causato un crollo del pescato giornaliero. I Kristang sono eccellenti pescatori e sono noti in particolare per la loro abilità nella pesca dei gamberi, meglio conosciuti come udang geragau in malese e grago in lingua portoghese eurasiatica, molto utilizzati nella loro cucina.

“Non ci sono più grago sulle nostre coste - spiega Theseira - e questo significa che non ci sono più attività di pesca per noi. Non c'è nemmeno una buona pesca di pesce, che un tempo era abbondante. Siamo costretti a mettere le reti più a riva e oggi siamo fortunati se riusciamo a prendere 20 chili di grago”.

“I coloni - continua - ora devono dedicarsi alla pesca d'altura con barche migliori, più moderne e costose. Tradizionalmente, non ci occupiamo di pesca d'altura e non possiamo sfidare la concorrenza, quindi i nostri giorni come pescatori tradizionali sono finiti, in realtà, con solo una ventina di pescatori che ora mettono le loro barche in mare. Ma noi siamo persone di fede e di speranza. Siamo cattolici convinti e ci sforziamo di mantenere la nostra fede e di vivere le tradizioni dei nostri antenati, anche se la pesca non è più l'occupazione principale dei Kristang che vivono qui. La nostra comunità – conclude - continuerà a mantenere nel cuore e nello spirito la tradizione di celebrare queste feste e ricorrenze, guardando a San Pietro, nostro patrono e santo modello”.

