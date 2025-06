di Mathias Hariyadi

L'ufficio Giustizia, Pace e Integrità del Creato (JPIC) dei Cappuccini di Medan, nel nord di Sumatra, ha lanciato un forte appello per la protezione della regione del Lago Toba. Denunciando l'intensificarsi dello sfruttamento ambientale e la minaccia ai diritti delle popolazioni indigene, hanno chiesto al governo di intervenire e denunciano le devastazioni causate da interessi commerciali, in particolare dall'azienda Toba Pulp Lestari.

Medan (AsiaNews) – Di fronte al crescente sfruttamento ambientale nella regione del Lago Toba, l'ufficio Giustizia, Pace e Integrità del Creato (JPIC) dei Cappuccini di Medan, nella provincia di Sumatra settentrionale ha lanciato martedì 3 giugno un messaggio a tutte le parti interessate. I frati hanno diffuso una dichiarazione scritta in cui rifiutano ogni forma di distruzione ambientale e esprimono il loro sostegno alla protezione dei diritti dei popoli indigeni.

P. Sumitro Sihombing rappresentante e figura morale del JPIC, ha espresso profonda preoccupazione per il peggioramento della crisi ecologica: “Giustizia, pace e integrità del creato non sono solo slogan. Sono un modo di vivere per cui dobbiamo lottare insieme. Questa Terra è la nostra casa comune, e ogni forma di sfruttamento contro la natura è un tradimento delle nostre future generazioni”, ha affermato .

Il JPIC Cappuccini di Medan, legalmente registrato presso il Ministero della Legge e dei Diritti Umani della Repubblica di Indonesia, ha sottolineato che l'aumento delle inondazioni, delle frane, delle siccità prolungate e dei conflitti per la terra sono dirette conseguenze di attività di sfruttamento che ignorano l'equilibrio ambientale.

Nella sua dichiarazione, il JPIC ha ribadito con forza il proprio impegno, chiedendo la conservazione della regione del Lago Toba e il rifiuto di ogni forma di sfruttamento delle risorse naturali che minacci l'integrità ecologica. In particolare, i Cappuccini si schierano contro le azioni di sfruttamento guidate puramente da interessi commerciali, senza riguardo per la giustizia sociale ed ecologica. Essi rifiutano la presenza dell'entità commerciale Toba Pulp Lestari Ltd., che ha dimostrato di danneggiare la biodiversità nell'area. Inoltre, chiedono al governo di proteggere i diritti delle comunità indigene e di porre fine all'intimidazione delle popolazioni indigene che da tempo salvaguardano la natura attraverso la conoscenza tradizionale. Infine, il JPIC ha rivolto una richiesta alla Corte Suprema per il rilascio del signor Sorbatua Siallagan, che sarebbe vittima di criminalizzazione mentre difendeva i diritti sulla terra indigena.

P. Sumitro Sihombing ha ulteriormente sottolineato che le popolazioni indigene batak non sono ostacoli allo sviluppo, ma custodi di valori ecologici e di una saggezza secolare. “Chiediamo a tutte le parti interessate di trattare la regione del Lago Toba come una casa condivisa che porta pace e prosperità, non come una zona di conflitto o un campo per la commercializzazione della natura”, ha esortato.

Il JPIC spera che questa dichiarazione serva da monito per tutte le parti – governo, industrie e società civile – affinché si assumano la responsabilità morale nella protezione e conservazione della regione del Lago Toba come patrimonio vivente per le generazioni future.

Un giornalista locale ha condiviso con AsiaNews una toccante testimonianza sulla massiccia distruzione dell'ambiente del Lago Toba: "Parlo come qualcuno che ha visto e vissuto in prima persona la distruzione in corso della regione del Lago Toba negli ultimi due o tre decenni", scrive. "Quello che stiamo affrontando non è solo una devastazione ecologica, ma anche lo svelamento del tessuto sociale e culturale che un tempo teneva unita la comunità indigena batak". Il giornalista descrive anche il graduale crollo delle strutture sociali: i valori tradizionali come il Dalihan Natolu (un complesso sistema di relazioni sociali e cerimoniali dei batak) sono svaniti. Le pratiche consuetudinarie sopravvivono solo come formalità cerimoniali.

"Non è una questione accademica o retorica delle ong. Questa è una realtà vissuta che affrontiamo ogni giorno: la distruzione ambientale è fin troppo visibile. La foresta tropicale un tempo lussureggiante è stata sostituita dalla monocoltura di eucalipto, portando al punto in cui la pioggia artificiale deve essere evocata durante la stagione secca, perché l'ecosistema naturale è collassato. I fiumi sono stati degradati, la biodiversità del lago distrutta e le specie ittiche endemiche estinte. Le persone ora devono comprare cemento per costruire capanne perché il legno non è più disponibile liberamente come un tempo."

Il Lago Toba non è semplicemente una destinazione turistica. È un'eredità per le persone che vi hanno vissuto per secoli. "Scrivo questo non per condannare, ma per ricordare: abbiamo tutti una responsabilità morale. La Chiesa, lo Stato, la società civile, gli studiosi, chiunque abbia una coscienza, devono unirsi per difendere il Lago Toba. Non solo come icona dell'ecoturismo, ma come una casa viva che merita riverenza e cura", conclude il giornalista.

Il lago si trova al centro della parte settentrionale dell'isola di Sumatra, a un'altitudine di circa 900 metri. Questo specchio d'acqua è lungo circa 100 chilometri, largo 30 chilometri e profondo fino a 505 metri, ed è il lago più grande dell'Indonesia e il più grande lago vulcanico del mondo. La Caldera del Toba è uno dei venti geoparchi in Indonesia ed è stata riconosciuta nel luglio 2020 come uno dei geoparchi dell'UNESCO.