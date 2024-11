Le notizie di oggi: l'europeista Maia Sandu ha vinto il ballottaggio in Moldavia. Il generale birmano Min Aung Hlaing si recherà in Cina per la prima volta dal golpe. Un componente dello staff di Netanyahu fermato per aver divulgato a media compiacenti documenti per far fallire i negoziati sugli ostaggi. In una città giapponese voto on line per far scegliere ai cittadini l'indennità di fine mandato el sindaco.

PAKISTAN

Il governo del Punjab in Pakistan ha deciso di chiudere da oggi e per una settimana tutte le scuole elementari di Lahore a causa di livelli record di inquinamento. Sabato la concentrazione di PM2,5 era oltre 40 volte il livello ritenuto accettabile dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L’agenzia provinciale per la protezione ambientale aveva già annunciato nuove restrizioni in quattro “punti caldi” della città. Sono stati vietati i tuk-tuk dotati di motori a due tempi e i ristoranti che fanno barbecue senza filtri. Gli uffici governativi e le aziende private dovranno far lavorare da casa metà del personale.

MOLDAVIA

In Moldavia la presidente filo-europeista Maia Sandu ha rivendicato la vittoria per un secondo mandato dopo il teso ballottaggio elettorale tenutosi ieri con il suo rivale Alexandr Stoianoglo, sostenuto dal Partito socialista filorusso. Con oltre il 99% dei voti scrutinati la Sandu ha ottenuto il 55% dei consensi e in un discorso pronunciato a tarda notte ha promesso di essere presidente per tutti i moldavi.

MYANMAR-CINA

Il leader della giunta del Myanmar, Min Aung Hlaing, si recherà in Cina questa settimana per partecipare ad alcuni vertici regionali. Ad annunciarlo oggi sono i media statali birmani: si tratterà della prima visita del generale nell'influente Paese vicino da quando ha preso il potere con un colpo di Stato del 2021. Min Aung Hlaing parteciperà ai vertici della Sottoregione del Grande Mekong e della Strategia di Cooperazione Economica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) e si unirà a un incontro con Cambogia, Laos e Vietnam il 6 e 7 novembre a Kunming.

ISRAELE

Un componente dello staff del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato fermato in Israele con l’accusa di aver fatto trapelare informazioni che avrebbero potuto danneggiare gli ostaggi a Gaza. Eli Feldstein, già collaboratore di Ben Gvir, avrebbe divulgato ad alcuni media compiacenti documenti parziali con l’obiettivo di avvalorare le richieste di Netanyahu nel negoziato per la tregua con Hamas ed assolverlo dalla responsabilità del loro fallimento. Nell’inchiesta sono indagate anche altre tre persone di cui non è stata diffusa l’identità.

CANADA-INDIA

In Canada una protesta di gruppi radicali sikh è sfociata in violenza ieri in un tempio indù nella Greater Toronto Area, con l’aggressione di alcuni fedeli. L'incidente si è verificato presso l'Hindu Sabha Mandir nella città di Brampton, dove si erano radunati manifestanti pro-Khalistan all'esterno dei locali per opporsi alla presenza di funzionari del consolato di Delhi. L'Alta Commissione indiana a Ottawa ha dichiarato che la “violenta interruzione” è stata “orchestrata da elementi anti-India”. L'attacco ha suscitato la condanna del premier Justin Trudeau e di tutto lo spettro politico canadese.

GIAPPONE

I residenti di Tsukuba, una città della prefettura di Ibaraki in Giappone, stanno votando online per determinare l'indennità di fine mandato del sindaco. Alle 130mila persone di età pari o superiore ai 15 anni è stato chiesto di valutare entro l’11 novembre le prestazioni di Tatsuo Igarashi durante il suo secondo mandato. Il voto viene effettuato tramite l'app per smartphone della città. A seconda del punteggio medio che riceverà, il sindaco 46enne riceverà una cifra compresa tra 22 yen (0,13 euro) e 20.394.000 yen (123.171 euro).

KIRGHIZISTAN-CINA

Il governo del Kirghizistan ha annunciato la realizzazione di una “città commerciale e logistica” chiamata Manas, che verrà costruita su un’area di 700 ettari nella regione di Čuj, sulle rive del bacino Ala-Arčinsk, con un grande investimento della Cina, rispettando gli standard cinesi secondo il programma strategico del “Ponte continentale eurasiatico”.