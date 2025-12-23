di Shafique Khokhar

Il governo del Punjab ha promosso il Christmas Interfaith Harmony Rally. Migliaia i partecipanti, con la capitale addobbata a festa. La gioia della comunità cristiana per il segnale di riconoscimento e dignità pubblica e contrasto alle discriminazioni. Passo dell'amministrazione di Maryam Nawaz verso l'inclusione dei cristiani nella società pakistana.

Lahore (AsiaNews) - Per la prima volta nella storia, il governo di Lahore ha promosso una grande manifestazione interreligiosa natalizia. Domenica migliaia di persone hanno percorso il Christmas Interfaith Harmony Rally: 7 km dalla Cattedrale del Sacro Cuore alla rotatoria Liberty. Molti centri commerciali sono decorati con alberi di Natale. Liberty Market e Canal Road con festeggiamenti natalizi: luci, decorazioni e atmosfera festosa. Una tendenza positiva e incoraggiante. Considerate le manipolazioni cui va incontro questa festività, che invece diffonde amore, umiltà, pace, compassione e riconciliazione, nonostante il piccolo numero di cristiani.

La comunità cristiana è al settimo cielo per questo evento. Lahore sta acquisendo bellezza come molte città del mondo, che nel periodo natalizio sono particolarmente addobbate. Vedere Lahore risplendere dello stesso spirito è profondamente emozionante e atteso da tempo. Queste bellissime manifestazioni pubbliche sono più che semplici decorazioni: momenti di riconoscimento, appartenenza e celebrazione condivisa. Esattamente ciò che è mancato ai cristiani pakistani per lungo tempo: la dignità di essere visibili negli spazi pubblici durante i loro momenti di festività più cari. I cristiani sono grati al primo ministro Maryam Nawaz.

Parlando con AsiaNews, Aftab Alexander Mughal, direttore di Minority Concern UK, ha definito il Christmas Interfaith Harmony Rally "un passo positivo", che può avere un "impatto duraturo" sulla società pakistana. "In un momento in cui l'intolleranza e il fanatismo religioso sono in aumento nella provincia del Punjab, iniziative di questo tipo sono urgentemente necessarie per promuovere un messaggio di fratellanza e di uguale cittadinanza per tutti i pakistani", ha aggiunto. Le attività legate al Natale organizzate dai cristiani e dal governo contribuiscono ad affrontare il timore di persecuzioni e discriminazioni che i cristiani spesso affrontano. "Sebbene con questo raduno il governo mirasse a contrastare la propaganda negativa sul Pakistan, l'evento ha anche dato ai cristiani una presenza pubblica positiva, che può contribuire ad avvicinare cristiani e musulmani. I cristiani sono stati lieti che il Natale sia stato celebrato ufficialmente".

In un'intervista ad AsiaNews, p. Lazar Aslam OP, cappuccino che presta servizio nel Punjab, ha dichiarato: "Sto assistendo a un cambiamento trasformativo all'interno di una società spesso caratterizzata dalla sua complessità. Le iniziative lanciate dal governo del Punjab per il Natale 2025 sono significative sia per la loro portata che per le loro intenzioni". È incoraggiante vedere uno sforzo per superare la "retorica", verso azioni pratiche e visibili che favoriscano l'inclusione.

L'attuale amministrazione, guidata da Maryam Nawaz, ha introdotto diverse “novità” per la provincia. Una vera e propria svolta nelle relazioni tra Stato e comunità. Anzitutto, una stagione di festeggiamenti: per la prima volta, il governo ha organizzato un calendario ufficiale di eventi della durata di 12 giorni. Oltre al Christmas Interfaith Harmony Rally a Lahore, anche l'Interfaith Cycling Heritage Ride; hanno portato lo spirito delle festività negli spazi pubblici.

Poi, un considerevole sforzo per gli addobbi e la messa in sicurezza. Le amministrazioni distrettuali sono state incaricate di garantire che le chiese e i quartieri cristiani non solo fossero dotati di maggiore protezione, ma anche decorati e dotati di servizi municipali potenziati, trattando la festa come una priorità provinciale.

Inoltre, con un gesto significativo di inclusione, il governo del Punjab ha dichiarato il 26 dicembre giorno festivo specifico per la comunità cristiana, consentendo di prolungare i festeggiamenti con famigliari e amici. E ha intrapreso un cammino verso l'armonia interreligiosa: la partecipazione attiva dei leader musulmani, sikh e indù a queste celebrazioni natalizie invia un messaggio potente al mondo. Definendo le comunità minoritarie come “la corona del suo capo”, il primo ministro sta spostando la narrativa dalla semplice "tolleranza" , alla “piena appartenenza” dei cristiani alla storia del Pakistan.

Sebbene il Punjab sia spesso definito il “cuore del Pakistan”, la comunità cristiana ne è da tempo linfa vitale, apportando contributi significativi all'istruzione, alla sanità e alla difesa della nazione. Vedere lo Stato riconoscere pubblicamente questo ruolo è un passo fondamentale per guarire vecchie ferite e costruire un futuro più inclusivo per tutte le persone.