Da settembre l’istituto secondario, che nel 2022 ha festeggiato i 50 anni, è affidato alla fondazione legata al magnate indiano. Le suore spiegano la decisione sottolineando i valori e le finalità diverse rispetto a un gruppo che ha come priorità gli “interessi commerciali”. Per questo chiedono di rimuovere la scritta “Mount Carmel” dalla facciata.

Delhi (AsiaNews) - Una decisione che ha causato profondo shock e sollevato feroci polemiche di natura istituzionale e confessionale, e che sembra destinata a proseguire nelle prossime settimane sebbene i margini di intervento siano limitati. Al centro della controversia, il provvedimento governativo che ha trasferito a partire dal settembre 2024 la gestione e il controllo della Mount Carmel Convent School a Ghugus, un istituto secondario nel distretto di Chandrapur, nello Stato del Maharashtra, alla Adani Foundation, legata al magnate Gautan Adani, imprenditore vicinissimo al premier Narendra Modi, a capo di un discusso impero con interessi che spaziano dalle grandi infratrutture.all'industria energetica e al settore della difesa.

Critici e oppositori della decisione presa attraverso un provvedimento datato 27 settembre si chiedono perché - dopo oltre 50 anni in cui questa scuola è stata affidata alle suore della Congregazione della Madre del Carmelo - la gestione sia stata ora affidata in tutta fretta a un ente collegato a un colosso industriale. Il quesito ricorrente, e irrisolto, è chi avrebbe avanzato la proposta finalizzata al cambiamento e quali sarebbero le ragioni che giustificano una simile decisione.

L’ex preside dell’istituto, suor Leena, conferma di aver lasciato la scuola il primo settembre scorso dopo la cessione al Gruppo Adani, perché le religiose non volevano lavorare sotto le direttive del magnate indiano, il quale “ha come priorità interessi commerciali”, non certo educativi. Due politiche “totalmente diverse” e che hanno spinto le suore a lasciare, non prima di aver esortato la nuova proprietà a rimuovere la scritta “Mount Carmel”, perché non fanno più parte di un’istituzione con circa 2mila alunni e che ha celebrato il giubileo d’oro nel 2022.

Nei giorni scorsi la Fondazione Adani - che ora dirige e controlla la scuola - ha affermato che il trasferimento dell’istituto nato per iniziativa della Acc Limited (un locale produttore indiano di cemento, oggi parte del Gruppo Adani) è legato alla decisione delle suore di “interrompere” la gestione. Di conseguenza, nel giugno 2023 Acc Ltd ha chiesto alla Fondazione Adani, organizzazione senza scopo di lucro, di subentrare. Il processo di trasferimento, conclude la nota, “ha rispettato tutti i protocolli richiesti e le approvazioni” rilasciate dagli enti governativi centrali e locali.

Nel tentativo di legittimare l’acquisizione, i responsabili della Fondazione Adani affermano inoltre che “la scuola ha una grande tradizione, ma ha al tempo stesso un disperato bisogno di un potenziamento delle infrastrutture” che i vertici avrebbero già avviato con “migliorie chiave”. Fra queste vi sarebbero lo sviluppo delle infrastrutture, migliore formazione degli insegnanti e servizi a sostegno degli studenti. E si lavora anche “per ottenere l’accreditamento Nabet entro il 2025”.

Parole che non bastano, e non servono, a spegnere le polemiche. Ad AsiaNews suor Grace Therese, superiora generale della Congregazione della Madre del Carmelo (Cms), una congregazione religiosa siro-malabarese, sottolinea come la scuola sia stato sinora autofinanziata e abbia offerto istruzione dalla prima alla dodicesima classe. “Fin dall'inizio della nostra congregazione, il nostro apostolato educativo - prosegue la religiosa - è stato di vitale importanza. Soprattutto l’educazione delle ragazze nella maggior parte delle aree rurali e dei piccoli comuni, oltre che nelle aree urbane. Le nostre scuole danno importanza ai valori e il nostro zelo per l’apostolato educativo continua”.

In un post su X (ex Twitter), il deputato del partito Shiv Sena (Ubt) Ambadas Danve ha parlato della risoluzione governativa (Gr) relativa al trasferimento, affermando: “Sembra che il Maharashtra, un tempo leader nell’istruzione, stia ora imparando dal Gruppo Adani. Dopo aver trasferito terre e industrie ad Adani, il governo sta ora regalando scuole. Questa è una chiara indicazione che il governo sta svendendo il Maharashtra”. Sul tema è intervenuto anche il leader dell’opposizione Uddhav Thackeray: “Credevo - ha detto - che l’influenza di Adani fosse limitata a Mumbai, ma ora apprendo che la Mount Carmel School gli è stata consegnata. Adani può essere considerato una figura nazionale degna di gestire le nostre scuole?”.