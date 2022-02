di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Il 2 febbraio, lo stesso giorno in cui papa Francesco ha citato le vocazioni in Indonesia nell’omelia della Giornata per la vita consacrata, l’arcidiocesi di Makassar ha celebrato l’ordinazione di 7 nuovi sacerdoti. La cerimonia è avvenuta nella provincia di Sud Sulawesi, nella terra dei Toraja, l’etnia che ha donato il maggior numero di sacerdoti alla Chiesa locale. Di questa regione a maggioranza cristiana in un territorio musulmano, situata all’interno a dieci ore di auto da Makassar, sono originari anche l’attuale arcivescovo mons. John Liku Ada e mons. Petrus Boddeng Timang, vescovo di Banjarmasin nella provincia del Sud Kalimantan.

Cinque dei nuovi sacerdoti sono di etnia Toraja, mentre altri due provengono da famiglie dell’etnia Flores immigrate a Makassar. P. Albert Arina Pr, responsabile diocesano della commissione per il dialogo interreligioso, racconta ad AsiaNews: “L’ordinazione si è tenuta all’aperto a Tanah Toraja. È stata una grande festa alla quale la popolazione locale ha partecipato con i gesti e i costumi della propria cultura. Sei dei nuovi sacerdoti appartengono al clero diocesano, mentre un altro è un religioso della congregazione dei missionari di Scheut”. Rivolgendosi agli ordinandi mons. Ada li ha invitati ad “attingere la propria forza spirituale da Gesù che vi chiama a essere i suoi messaggeri”.

L’arcidiocesi di Makassar conta oltre 170mila fedeli in 49 parrocchie e 548 stazioni missionarie sparse su un territorio molto vasto su tre province dell’isola di Sulawesi. A prendersi cura di queste comunità sono 113 sacerdoti diocesani e 24 sacerdoti di diverse congregazioni religiose. Proprio la terra dei Toraja sta diventando sempre di più anche una destinazione turistica nella provincial di Sud Sulawesi, attraendo molti visitatori dal Paese e dall’estero proprio per le usanze e le tradizioni locali di questa etnia.