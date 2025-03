Le notizie di oggi: in Siria accordo tra al-Sharaa e i curdi dell'SDF; nella notte raid israeliani su postazioni militari. In Corea del Nord tre uomini sono stati uccisi pubblicamente per aver tentato la fuga via mare. TikToker condannata in Indonesia per blasfemia dopo aver "parlato" con un’immagine di Gesù. È Byrnihat, in India, la città più inquinata al mondo.

FILIPPINE

La polizia filippina ha arrestato l'ex presidente Rodrigo Duterte sulla base del mandato emesso dalla Corte Penale Internazionale (ICC) con l'accusa di crimini contro l'umanità per la sua sanguinosa "guerra alla droga". Il 79enne è stato preso in custodia dalla polizia poco dopo il suo arrivo all'aeroporto di Manila da Hong Kong. Le sue azioni hanno portato alla morte di migliaia di persone durante la sua presidenza dal 2016 al 2022, e prima ancora durante il suo mandato da sindaco della città di Davao.

SIRIA

La Siria ha annunciato di aver raggiunto un accordo con le Forze Democratiche Siriane (SDF), guidate dai curdi, per integrare queste ultime nelle istituzioni statali. La presidenza siriana ha fatto l'annuncio dopo una cerimonia di firma a cui hanno partecipato il presidente ad interim al-Sharaa e il leader delle SDF, Mazloum Abdi. Intanto, nella notte aerei militari israeliani hanno condotto attacchi nella provincia meridionale siriana di Dar'a, contro posizioni militari dell'ex regime di Bashar al-Assad.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord ha ucciso pubblicamente tre uomini, colpendoli ciascuno con 90 raffiche di mitragliatrice, per aver tentato di fuggire nella democratica Corea del Sud. Le autorità hanno poi bruciato i loro corpi davanti ai residenti terrorizzati della città, che sono stati costretti ad assistere. I tre uomini, tutti trentenni, erano stati catturati a gennaio mentre cercavano di fuggire a sud in barca. Persi nella nebbia in mare, pensavano di aver superato il confine quando hanno incotrato una motovedetta nordcoreana.

INDIA

Il World Air Quality Report 2024 ha identificato Byrnihat, in Assam, come la città più inquinata al mondo. Sei delle dieci città più inquinate del mondo si trovano ancora in India. Delhi rimane la capitale più inquinata a livello globale, mentre l'India si è classificata al quinto posto nel 2024, in calo rispetto al terzo posto del 2023. Secondo il rapporto, il paese ha registrato una riduzione del 7 per cento delle concentrazioni di PM2.5 nel 2024, con una media di 50,6 microgrammi per metro cubo.

INDONESIA

Una TikToker indonesiana è stata condannata a quasi tre anni di prigione dopo aver presumibilmente "parlato" con un'immagine di Gesù sul suo telefono e avergli detto di tagliarsi i capelli. Ratu Thalisa, influencer musulmana, era in diretta streaming e stava rispondendo a un commento che le diceva di tagliare i capelli per assomigliare di più a un uomo. Il tribunale ha affermato che i suoi commenti potevano minare "l'ordine pubblico" e "l'armonia religiosa" nella società, accusandola di blasfemia.

KAZAKISTAN

Anche quest’anno i giornalisti del Kazakistan sono rimasti delusi dalla mancata conferenza stampa del presidente Kasym-Žomart Tokaev, nonostante avesse promesso che “sarebbe stata una tradizione”, e che in sei anni al potere ha concesso soltanto delle rare interviste a canali televisivi e pubblicazioni di suo gradimento. L’ultima intervista a un media kazaco è stata pubblicata a febbraio 2022.

TAGIKISTAN

Il presidente del Tagikistan, Emomali Rakhmon, ha esaltato il ruolo delle donne nel Paese, che “possono occupare le più alte cariche in tutti i settori”, anche se nella realtà la rappresentanza femminile ai massimi livelli è molto ridotta, con 3 ministre su 22 membri del governo, la vice- premier Dilrabo Mansuri, la ministra della cultura Matlubakhon Sattorien e la ministra del lavoro e delle migrazioni, Solekha Kholmakhmadzoda.