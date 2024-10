Il sito Sixth Tone racconta una moda che si va diffondendo spinta dai costi proibitivi delle cerimonie tradizionali. Ma è anche un modo per marcare le distanza rispetto a forme e tradizioni che la generazione Z non sente più come proprie.

Pechino (AsiaNews/Agenzie) – I giovani cinesi della Generazione Z sembrano sempre meno interessati alle cerimonie nuziali tradizionali, che percepiscono come noiose, troppo formali e costosissime. Così un numero crescente di coppie oggi decidono Di sposarsi nei saloni di karaoke, nei ristoranti di hotpot o persino in fast food come McDonald.

Lo racconta il sito cinese Sixth Tone, molto attento a tutto ciò che si muove nell’universo giovanile. Secondo un servizio pubblicato in questi giorni la moda dei matrimoni non convenzionali si starebbe diffondendo rapidamente in Cina, corroborata anche da un sondaggio che ha marzo ha rilevato che l'80% dei cinesi di età compresa tra i 15 e i 24 anni è favorevole alle cerimonie “minimaliste”.

A influire è certamente anche la crisi economica: un rapporto del 2020 stimava che un matrimonio medio in Cina costa 174mila yuan (24.600 dollari), pari a 8,8 volte il reddito mensile medio di una coppia di lavoratori. Nel 2023 questo costo sarebbe salito a 330.000 yuan.

Con i consumatori che cercano sempre più di stringere i cordoni della borsa, le più famose catene di fast-food, tra cui McDonald's, Haidilao e Heytea, hanno lanciato pacchetti speciali per i matrimoni: a Hong Kong, i punti vendita McDonald's offrono un pacchetto matrimoniale da 385 dollari, che include un bouquet da sposa fatto di McNuggets.

Oltre ai costi, però, influiscono anche i cambiamenti sociali: per molti cinesi della Generazione Z, la formalità e i rituali obsoleti associati ai matrimoni tradizionali sono i più discutibili.

Sui social media cinesi, molti utenti hanno iniziato a esprimersi a favore dei “tre no matrimoniali”, ovvero cerimonie che non prevedano un convoglio di limousine, né damigelle e testimoni, né il rituale in cui lo sposo deve ottenere l'ingresso a casa della sposa completando una serie di sfide.

Su Weibo questa settimana un post sui “tre no matrimoniali” ha ottenuto oltre 40 milioni di visualizzazioni, con molti utenti che hanno commentato di ritenere che i rituali nuziali tradizionali non solo fossero eccessivamente costosi, ma anche dispendiosi in termini di tempo ed estenuanti per la coppia.