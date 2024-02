di John Ai

Nelle grandi imprese stanno tornando a formarsi unità legate alle forze armate cinesi. Anche le aziende private stanno seguendo l'esempio di quelle pubbliche. Un modo per gestire potenziali disordini nel contesto del rallentamento dell'economia e per rafforzare il controllo sulle aziende da parte del Partito comunista.

Pechino (AsiaNews) – Negli ultimi due anni stanno spuntando in un numero sempre maggiore di aziende cinesi unità di militanti civili. Si tratta di un vecchio concetto dell'epoca di Mao Zedong che si sta diffondendo nuovamente in maniera rapida, dalle imprese statali a quelle private. I media ufficiali riportano spesso la creazione di "dipartimenti delle forze armate del popolo" in diverse parti del Paese. Le unità di militanti civili, affiliate all'Esercito Popolare di Liberazione cinese, esistevano ampiamente nelle imprese come ala per il reclutamento e l'addestramento delle forze armate, nonché per la mobilitazione durante la guerra. Queste organizzazioni, che sembravano scomparse, stanno tornando ora in auge.

Le grandi aziende statali hanno ricominciato a creare le loro unità di militanti civili, soprattutto nei settori chiave legati alle infrastrutture. Lo scorso settembre, lo Shanghai Municipal Investment Group ha istituito un dipartimento delle forze armate del popolo affiliato all'esercito, attirando l’attenzione della popolazione. Anche nella megalopoli centrale di Wuhan, diverse aziende statali, come il Wuhan Metro Group, il Wuhan Municipal Investment Group e il Wuhan Agricultural Group, hanno istituito le loro unità di militanti civili.

Anche aziende private stanno seguendo l'esempio. Il più grande produttore cinese di prodotti lattiero-caseari, lo Yili Group della Mongolia interna, ha istituito a dicembre un dipartimento di forze armate popolari. Ed è un segnale interessante di quanto un’azienda di importanza strategica valuti il ruolo delle autorità nell'economia privata. A quanto pare, l'espansione delle unità di militanti civili nelle aziende è incoraggiata dal governo centrale, proprio come la crescita degli organi del Partito Comunista nelle imprese private negli ultimi anni.

Il numero di militanti civili in Cina aveva raggiunto un picco di 30 milioni sotto il governo di Mao. Dopo gli anni Ottanta, questa cifra era scesa a 8 milioni, con il Paese concentrato sulla crescita economica più che sulle questioni ideologiche. Gli analisti ritengono che la rinascita delle unità di militanti civili dimostri quanto la Cina si stia rimilitarizzando e guardi a queste guarnigioni per gestire potenziali disordini in un contesto di rallentamento dell'economia. Nei commenti sui social network cinesi si legge che i militanti civili possono essere utilizzati anche per prevenire i movimenti sociali, poiché sono inseriti nella comunità locale e sono in grado di gestire immediatamente l'emergenza.

Oltre a mantenere l’ordine sociale e ad aumentare la fedeltà all’autorità, lo sviluppo di militanti civili coincide con la strategia della guerra asimmetrica. Secondo Willy Lam, il leader cinese Xi Jinping sta ripristinando gli slogan di Mao sulla "guerra del popolo" e sulla "fusione militare-civile" proprio per preparare nel lungo periodo l'aggressione a Taiwan.

Tutto questo accade mentre le autorità di Xi stanno rilanciando in tutto il Paese anche l'esperienza del Fengqiao, la forma di governance sociale ideata da Mao durante la Rivoluzione culturale. All'epoca, questa pratica mobilitava le masse a partecipare alla lotta contro i "nemici di classe". La gente comune veniva incoraggiata a monitorare i "nemici" e a "risolvere i problemi a livello locale". Ora l'espansione delle unità di militanti civili appare coerente con l'essenza della filosofia di Xi. Inoltre, affidando loro alcuni compiti, l'Esercito popolare di liberazione può risparmiare alcune risorse e migliorare la capacità complessiva di mobilitazione.

“LANTERNE ROSSE” È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLA CINA

VUOI RICEVERLA OGNI GIOVEDI’ SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK