FILIPPINE

La polizia filippina ha identificato almeno due sospetti nell’attentato esplosivo durante una messa cattolica che ha ucciso quattro persone. L’attentato è stato rivendicato da Islamabad da un gruppo affiliato allo Stato Islamico e la polizia conferma che uno degli attentatori sarebbe affiliato alla cellula integralista. Rimangono in ospedale 7 feriti. La bomba è esplosa domenica durante una funzione in una palestra universitaria a Marawi, una città lasciata in rovina nel 2017 da una campagna militare durata cinque mesi per porre fine a una sanguinosa occupazione da parte dei gruppi militari dello Stato islamico.

ISRAELE - PALESTINA

Nelle ultime ore almeno tre membri della protezione civile a Gaza sono stati uccisi e diversi feriti a seguito di un attacco israeliano nella parte orientale della città di Gaza. Nella notte la Mezzaluna Rossa palestinese aveva dichiarato che due dei suoi paramedici erano rimasti feriti quando le forze israeliane avevano sparato sulla loro ambulanza nella zona di al-Faluja, nel nord di Gaza. Uno in seguito è deceduto. Intanto proseguono dall’alba i bombardamenti israeliani nella punta settentrionale di Gaza, così come a Khan Younis, nel Sud della Striscia.

INDIA

Il Bharatiya Janata Party (BJP) di Narendra Modi ha vinto tre delle quattro elezioni statali chiave in India in vista delle cruciali elezioni generali del prossimo anno. Il BJP ha mantenuto il potere nel Madhya Pradesh e conquistato il Rajasthan e il Chhattisgarh. La coalizione all’opposizione ha sconfitto una compagine regionale conquistando lo stato meridionale di Telangana. Hanno votato più di 160 milioni di persone, ovvero un sesto dell'elettorato indiano. Oggi è previsto lo spoglio dei voti per un quinto stato, il Mizoram.

INDONESIA

Undici escursionisti sono stati trovati morti vicino al cratere del vulcano Marapi, in Indonesia, dopo l'eruzione avvenuta domenica. Questa mattina sono state salvate tre persone dai soccorritori mentre proseguono le ricerche degli altri 12 escursionisti dispersi. Al momento dell'eruzione c'erano 75 persone in gita nella zona. Le autorità hanno imposto il secondo livello di allerta e hanno vietato anche ai residenti di avvicinarsi entro 3 km dal cratere.

CINA - RUSSIA

La tratta ferroviaria Bajkal-Amur, una delle più imponenti ferrovie del mondo, che unisce la Cina alla Russia su un percorso di oltre 4000 km, è stata oggetto di due attentati terroristici in un giorno. Prima si è incendiato un treno merci di 50 vagoni all’interno del tunnel nell’arteria cruciale di Severomujsk, quindi è esploso un carico di carburanti sul percorso alternativo.

RUSSIA-GIAPPONE

Si è tenuta a Tokyo una manifestazione pubblica di varie centinaia di persone, per chiedere alla Russia la restituzione delle quattro isole Kurili che i giapponesi chiamano “i territori settentrionali”. Tra i dimostranti vi erano diversi ex-abitanti delle isole, che erano stati portati via da bambini al tempo dell’occupazione sovietica e ora vivono per lo più a Hokkaido.