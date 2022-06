di Mathias Hariyadi

Yaqut Cholil Quomas ha incontrato a Roma il pontefice accompagnato dal leader del Nahdlatul Ulama. La conferenza interreligiosa è uno degli appuntamenti a cui sta lavorando l'Indonesia come presidente di turno del forum globale che riunisce le maggiori potenze economiche. Il ministro: "Ho portato al papa il saluto dei cattolici indonesiani che pregano per la sua salute e sperano di poterlo accogliere nel nostro Paese".

Jakarta (AsiaNews) - Il ministro degli Affari religiosi dell’Indonesia, Yaqut Cholil Quomas, ha incontrato ieri papa Francesco al termine dell’udienza generale del mercoledì. Era accompagnato da Kiai Hajj Yahya Staquf, la guida del Nahdlatul Ulama, la maggiore organizzazione musulmana moderata indonesiana. Il ministro ha riferito di aver consegnato al pontefice la lettera ufficiale di invito per un viaggio in Indonesia.

Già nel settembre 2020 papa Francesco avrebbe dovuto fare tappa in Indonesia nel corso di un viaggio nel sud-est asiatico e in Oceania, poi annullato a causa della pandemia. “L'invito - ha spiegato Quomas nel corso di un incontro tenutosi all’ambasciata indonesiana presso la Santa Sede – che abbiamo formulato al papa è quello di partecipare alla conferenza interreligiosa internazionale Religion-20". Si tratta di un appuntamento che l’Indonesia organizzerà nell’ambito della presidenza di turno del G20, che avrà il suo momento culminante nel vertice dei capi di Stato e di governo in programma a Bali il 30 e 31 ottobre 2022.

Già due pontefici hanno visitato l’Indonesia: il primo fu Paolo VI che nel dicembre 1970 fece tappa a Jakarta; il secondo fu Giovanni Paolo II nel 1989 che oltre alla capitale visitò anche Yogyakarta e Flores.

Il ministro Quomas – che aveva già incontrato papa Francesco nel 2019 - ha riferito di aver parlato al pontefice dell’impegno a “mantenere la tolleranza e la pace tra le sei religioni principali e le altre religioni locali previsto dalla Costituzione indonesiana”. Ha anche aggiunto di aver portato al papa “i saluti della comunità cattolica indonesiana e dei vescovi indonesiani che sono ansiosi di incontrarlo di persona. Pregano per la Sua salute - ha concluso - e sperano di poter accogliere Sua Santità in Indonesia”.