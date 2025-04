di Melani Manel Perera

Avviati ufficialmente i lavori per la costruzione di una centrale da 120 MegaWatt nell'area di Trincomaleee. India e Sri Lanka hanno annunciato anche la nascita del Colombo Security Conclave, un forum di cooperazione in materia di sicurezza che comprende anche Bangladesh, Maldive e Mauritius

Colombo (AsiaNews) – Una grande impianto per la produzione di energia solare da 120 MegaWatt, per consolidare i rapporti di amicizia tra l’India e lo Sri Lanka, in aperta concorrenza con la presenza cinese. È stata l’inaugurazione ufficiale dei lavori per la costruzione della centrale che sorgerà a Sampur, nell’area di Trincomalee, il risultato più importante della vista che il primo ministro indiano Narendra Modi ha compiuto a Colombo dal 4 al 6 aprile.

La struttura – che verrà realizzata attraverso una joint-venture tra aziende energetiche delle due nazioni – si propone come un passo importante per lo sviluppo economico del Paese messo in ginocchio negli ultimi anni dalla crisi del debito. Di fronte all’impossibilità nel 2022 di acquistare petrolio e carbone per i suoi impianti di produzione dell’energia elettrica, Colombo si è data obiettivi ambiziosi per ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili. E il parco solare che nascerà nella Provincia Orientale è un’opera chiave in questo senso.

Quella compiuta in questi giorni è stata la quarta visita di Modi nello Sri Lanka e aveva l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i legami e la cooperazione tra i due Paesi. Durante la visita sono stati firmati con il presidente Anura Kumara Disanayake sette memorandum d'intesa riguardanti i settori strategici dell'energia, della digitalizzazione, della difesa, della sanità e dell'assistenza allo sviluppo.

Modi ha annunciato che le parti hanno concordato di lavorare insieme sulla cooperazione in materia di sicurezza nell'Oceano Indiano attraverso un raggruppamento regionale chiamato Colombo Security Conclave, che comprende anche Bangladesh, Maldive e Mauritius. Ricevendo di Disanayake il prestigioso Sri Lanka Mitra Vibhushana Award il primo ministro di New Delhi lo ha definito un grande onore non solo per lui ma per tutto il popolo indiano. Si è detto anche sicuro che, dato il coraggio e la resilienza del suo popolo, lo Sri Lanka si riprenderà e si rialzerà più forte di prima.

Oltre all'importanza dei sette memorandum firmati, sabato il Primo Ministro Modi ha avuto colloqui con il Presidente dello Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, durante i quali hanno virtualmente avviato la costruzione di una centrale solare da 120 megawatt finanziata dall'India, che verrà realizzata come joint venture tra le due nazioni.