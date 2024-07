Le notizie di oggi: scarcerato per fine pena ma confinato sull'isola di Hainan l'avvocato cinese per i diritti umani Chang Welping. Polemiche a Seoul per le dichiarazioni di un politico che ha collegato il tasso di suicidi al ruolo "dominante" delle donne. Presentata alla Camera degli Stati Uniti una risoluzione che chiede indagini sulla morte di padre Stan Swamy, avvenuta tre anni fa in India.

INDIA - RUSSIA

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, nel suo primo viaggio all'estero da quando è tornato in carica per un terzo mandato a giugno. Durante l'incontro il premier indiano ha rivolto un appello a cessare il fuoco in Ucraina, perché “non si può trovare una soluzione sul campo di battaglia". Ha dichiarato inoltre di aver ottenuto impegni da Mosca per il rimaptrio dei cittadini iondiaini arruolati e inviati al fronte.

CINA

L'avvocato per i diritti umani Chang Weiping in Cina è tornato in libertà dopo aver scontato tre anni e mezzo di carcere per "sovversione". La moglie, che vive negli Stati Uniti, ha però reso noto che le autorità lo hanno mandato a vivere nella provincia insulare meridionale di Hainan con il divieto di viaggiare dopo il completamento. Chang Weiping aveva denunciato di aver subito torture durante la detenzione.

COREA DEL SUD

Un politico della Corea del Sud è stato criticato per aver collegato l'aumento dei suicidi maschili al ruolo sempre più "dominante" delle donne nella società. Il consigliere comunale di Seoul Kim Ki-duck ha detto che la partecipazione delle donne ha reso difficile per gli uomini trovare lavoro e donne da sposare. La Corea del Sud ha uno dei tassi di suicidio più alti del mondo, ma anche uno dei peggiori record in materia di uguaglianza di genere.

INDIA - STATI UNITI

Presentata alla Camera degli Stati Uniti una risoluzione che sollecita l'India a condurre un'indagine indipendente sulla morte di padre Stan Swamy. Secondo la risoluzione, padre Stan ha svolto un ruolo chiave in uno dei movimenti adivasi più significativi dell'India contemporanea, il Pathalgadi, che ha utilizzato la tradizione adivasiana dell'intaglio della pietra per diffondere tra le comunità adivasi informazioni sui diritti garantiti loro dalla Costituzione indiana.

ISRAELE

Gli esperti di diritti umani delle Nazioni Unite hanno accusato Israele di aver condotto una "campagna di fame mirata" che ha causato la morte di bambini a Gaza. "La campagna di fame intenzionale e mirata di Israele contro il popolo palestinese è una forma di violenza genocida e ha portato alla carestia in tutta Gaza", hanno dichiarato martedì 10 esperti indipendenti delle Nazioni Unite in una dichiarazione.

ARMENIA

Il leader del movimento armeno di opposizione “Tavowš in nome della Patria”, l’arcivescovo Bagrat Galstanyan, ha comunicato ai giornalisti le prossime iniziative di protesta contro il governo di Erevan, assicurando che “si stanno formando delle nuove strutture e si definiscono i contorni ideologici”, parlando con i giornalisti stranieri, ma “senza contatti con altri Stati”.

GEORGIA

La presidente della Georgia, Salome Zurabišvili, ha scritto su X il suo complimento “Bravo France!”, elogiando i francesi per la “vittoria della democrazia e della dignità” al ballottaggio delle parlamentari, dove con la sconfitta dell’ultra-destra si è riconosciuta “la speranza di tutti gli europei, georgiani compresi, che non vogliono sottomettersi al dominio dei russi”.