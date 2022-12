In carica nell’arcidiocesi della capitale taiwanese dal 1989 al 2004. I fedeli hanno espresso ammirazione per il suo operato, coinciso con un periodo di grandi cambiamenti politici e sociali nell'isola. A settembre era scomparso il suo successore, mons. Joseph Cheng Tsai-fa.

Taipei (AsiaNews) – Si è spento questa mattina all'età di 94 anni mons. Joseph Ti-Kang, arcivescovo emerito della capitale taiwanese. Un esame chirurgico aveva scoperto un coagulo di sangue di circa tre centimetri nel suo cervello: troppo anziano per sottoporsi a un intervento chirurgico, i medici non hanno potuto salvarlo..

Mons. Ti-Kang nasce il 7 maggio 1928 nella contea di Xiuwu, provincia dell’Henan, all’epoca parte della Repubblica di Cina. Ordinato sacerdote presso la Pontificia università cattolica romana nel 1953, è vicario generale dell'arcidiocesi di Taipei nel 1966. Nel luglio 1975 diventa vescovo di Kiayi.

Il 3 maggio 1985 papa Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo coadiutore di Taipei, per poi assumere la guida dell’arcidiocesi nel febbraio 1989. Rimarrà in carica fino al gennaio 2004: al momento del ritiro per limiti di età, i fedeli hanno espresso ammirazione per il suo operato, coinciso con un periodo di grandi cambiamenti politici e sociali nell'isola.

Il suo successore, mons. Joseph Cheng Tsai-fa, è morto il 2 settembre all’età di 90 anni. Prima del servizio pastorale nell’arcidiocesi della capitale tra il 2004 e il 2007, egli è stato vescovo di Tainan e amministratore apostolico di Kinmen e Matsu.

Mons. Ti-Kang è stato anche presidente dell’università cattolica Fu Jen dal 1993 al 1999. Una volta circolata la notizia della sua scomparsa, la comunità cattolica locale ha lasciato messaggi sui suoi social media, augurandogli pace nel suo ricordo.

