Le altre notizie del giorno: grosso incendio distrugge mercato dei tessuti a Dhaka. La Cina e gli Emirati Arabi Uniti hanno concluso la prima transazione in yuan. Sospesa almeno fino al 13 aprile la condanna a due anni di carcere di Rahul Gandhi. In Indonesia i giovani seguono corsi di formazione per diventare badanti in Giappone. Gli arresti domicilari del metropolita della Lavra delle Grotte a Kiev.

MYANMAR

Nello Stato orientale del Kayin, al confine con la Thailandia, dal 2020 c’è stato un aumento del 1.000% dei casi di malaria. "La situazione è davvero cambiata”, ha detto il responsabile dell'unità prenatale di una clinica a sud di Phop Phra, sul lato thailandese, che offre assistenza sanitaria ai rifugiati. "Non è così grave come 30 anni fa, ma l'aumento suggerisce che la trasmissione sta cambiando, soprattutto sul lato birmano del confine". La situazione di conflitto civile ha reso più difficile rispondere all’aumento, soprattutto dopo che molti sfollati si sono rifugiati nelle foreste dove proliferano le zanzare.

BANGLADESH

Circa 50 unità dei vigili del fuoco sono state mobilitate per spegnere un incendio propagatosi dalle prime ore del mattino e che ha colpito l’affollata area di Bangabazar, a Dhaka, sede del mercato di tessuti. Finora non sono state registrate vittime, ma la maggior parte dei negozi è stata ridotta in cenere.

INDIA

Un tribunale indiano ha sospeso per almeno una decina di giorni la condanna a due anni di carcere nei confronti di Rahul Gandhi, principale leader dell’opposizione, accusato di diffamazione nei confronti del primo ministro Narendra Modi. La Corte ha fissato il 13 aprile come data in cui avrà inizio il ricorso del leader del partito del Congress, che corre il rischio di non poter partecipare alle elezioni del prossimo anno.

GIAPPONE – INDONESIA

La scuola Onodera User Run, istituita a Jakarta lo scorso anno, offre corsi di formazione ai giovani indonesiani che, attraverso appositi programmi governativi, possono poi andare in Giappone ad assistere gli anziani. A dicembre del 2022 c’erano 16mila indonesiani nell’arcipelago nipponico, arrivati grazie al visto per lavoratori specializzati, ma secondo un funzionario dell’ambasciata giapponese a Jakarta ci sarebbero ancora 210mila posti di lavoro vacanti per lavoratori stranieri.

CINA – EMIRATI ARABI UNITI

La Cina e gli Emirati Arabi Uniti hanno concluso il primo scambio commerciale utilizzando lo yuan, la valuta cinese. Pechino ha comprato 65misedela tonnellate di gas naturale liquefatto (GNL) e la transazione è stata effettuata dalla China National Offshore Oil Corporation e dalla francese TotalEnergies attraverso lo Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange.

RUSSIA - UCRAINA

Alla seduta del tribunale di Kiev, il superiore della Lavra delle Grotte, il metropolita Pavel (Lebed), è stato condannato agli arresti domiciliari per due mesi, con il divieto di rivolgersi ai fedeli e l’obbligo di tenere alla caviglia il collare elettronico di controllo. Questo ha peraltro permesso di notare le sue pantofole domestiche griffate, di marca Bowhill Elliot .

TURKMENISTAN

Il presidente del Senato ed ex-presidente turkmeno G. Berdymukhamedov ha visitato la “sua” nuova città in costruzione di Arkadag, dove ha tenuto una riunione per istituire una nuova Fondazione di beneficenza per l’aiuto ai bambini, intitolata a lui stesso, che a suo dire è “la prima al mondo” per innovazione e fornitura di preparati e medicinali speciali.