Le notizie di oggi: una delle ultime testate giornalistiche in lingua inglese e indipendenti in Cina, "The China Project", sta per chiudere a causa della mancanza di fondi. Tokyo, preoccupata dall’escalation militare della Corea del Nord, ha iniziato test di sicurezza per i cittadini della capitale. Dopo Francia e Regno Unito, le cimici hanno invaso anche i principali centri della Corea del Sud

MYANMAR - RUSSIA

Tre cacciatorpedinieri russi con un equipaggio di circa 800 militari hanno attraccato al porto di Thilawa a Yangon per condurre la prima esercitazione bilaterale di sicurezza marittima, insieme all’esercito della giunta che ha compiuto il golpe nel 2021. La giunta sta subendo pesanti perdite nel Nord dello Stato Shan dove ha perso circa 100 avamposti e basi in una settimana e le navi da guerra vengono spesso attaccate dalle forze della resistenza sui fiumi Chindwin e Ayeyarwady. Gli osservatori affermano che la visita darà una spinta psicologica oltre che militare al regime.

INDIA

Secondo l’agenzia governativa indiana SAFAR per il monitoraggio della qualità dell’aria, gli incendi di stoppie nel Punjab e nell’Haryana rappresentano in genere dal 30% al 40% dell’inquinamento di Delhi tra ottobre e novembre. In risposta agli incentivi e alle multe del governo, quest’anno il numero di roghi è diminuito del 40-50% rispetto a un anno fa, stima il governo.

CINA

Una delle poche testate giornalistiche in lingua inglese e finanziate in modo indipendente in Cina, "The China Project", sta per chiudere a causa della mancanza di fondi. A scriverlo è il suo caporedattore, Jeremy Goldkorn. Il China Project, iniziato come newsletter nel 2016 e precedentemente noto come SupChina, si è espanso fino a diventare una "società di notizie focalizzata sull'aiutare un pubblico globale a comprendere la Cina", si legge sul suo sito web. I suoi prodotti includevano anche il popolare podcast Sinica su temi sociale e di notizie sulla Cina e l'organizzazione di conferenze.

MOLDAVIA

Il partito filo-europeo al governo in Moldavia, “Azione e Solidarietà”, ha conquistato 19 delle 32 regioni delle elezioni amministrative del 5 novembre, 8 in più delle elezioni precedenti del 2019, pur non ottenendo la maggioranza assoluta dei seggi in nessuna assemblea regionale, contesa soprattutto dai filo-russi del partito socialista.

MALAYSIA

La Malaysia ha abbandonato la stesura di una legge volta a fermare l’inquinamento atmosferico trasfrontaliero. A comunicarlo è il ministero dell’ambiente. Ogni “stagione secca”, il fumo degli incendi provocati dalle piantagioni di olio di palma, pasta di legno e carta in Indonesia ricopre gran parte della regione, causando danni alla salute pubblica anche in Malaysia e l'interruzioni del turismo. I gruppi ambientalisti sostengono che i paesi dovrebbero adottare leggi per perseguire le società di piantagioni sospettate di essere responsabili dell’inquinamento. Singapore ha approvato una legge del genere nel 2014, con l’obiettivo di perseguire sia penalmente che civilmente i responsabili. Ma questo vale solo all’interno del Paese, per questo la Malaysia ha rinunciato alla stesura della norma.

GIAPPONE

Ieri, lunedì 6 novembre, alcuni residenti del quartiere Nerima di Tokyo - allertati preventivamente - si sono rifugiati all'interno di una stazione ferroviaria della zona come parte della prima esercitazione di evacuazione anti-missilistica da anni. Il Giappone è infatti preoccupato dalla crescente minaccia proveniente dalla vicina Corea del Nord, dotata di armi nucleari, dai missili a corto raggio e da crociera ai missili balistici intercontinentali (ICBM) che potrebbero colpire anche gli Stati Uniti continentali. Alcuni di questi lanci, incluso un missile che ha sorvolato le isole meridionali del Giappone il 24 agosto, hanno attivato il sistema J-Alert giapponese che consente alle autorità di inviare istantaneamente avvisi ai residenti tramite televisione, e-mail e notifiche sul cellulare.

BIELORUSSIA

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukasenko ha inaugurato la nuova centrale nucleare costruita dall’azienda di Stato russa Rosatom. La Lituania ha mandato una nota di protesta per l’apertura dell’impianto a Lukasenko, che ha risposto in modo sprezzante e volgare: “la mandino pure, abbiamo tanto spazio nel gabinetto”.

COREA DEL SUD

Le autorità sudcoreane stanno lavorando per contenere le infestazioni di cimici in tutto il Paese. Sono almeno 17 i focolai segnalati nella capitale Seoul e nelle città di Busan e Incheon a partire dal 5 novembre. Seoul ha stanziato 500 milioni di won (383mila dollari) e ha creato una squadra di risposta contro le cimici. Prima della Corea del Sud, le cimici sono state avvistate in Francia e nel Regno Unito.