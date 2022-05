Le notizie di oggi: un famoso hacker vietnamita diventa agente governativo; Seoul e Tokyo inviano i caccia in risposta a una intrusione di jet cinesi e russi durante il vertice Quad; forum di laici cattolici indiani lanciano un appello per la fine delle discriminazioni verso le minoranze; i biglietti aerei in Russia di “sola andata” hanno raggiunto il 70% delle vendite.