Le notizie di oggi: secondo il rapporto preliminare, non un guasto ma un gesto intenzionale avrebbe spento i motori del Boeing di Air India. Lavrov in Corea del Nord per rafforzare la collaborazione con Pyongyang. Dopo 24 anni Pechino pronta a riprendere le importazioni di carne bovina giapponese. Islamabad e Bruxelles firmano un finanziamento da 20 milioni di dollari. In Indonesia perquisita la sede di GoTo Gojek Tokopedia in un caso di corruzione da 610 milioni di dollari.

GAZA - ISRAELE - ONU

Secondo fonti palestinesi i negoziati tra Israele e Hamas in Qatar su un nuovo cessate il fuoco a Gaza e rilascio degli ostaggi sono sull’orlo del collasso. Intanto l’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha registrato almeno 798 omicidi nelle ultime sei settimane nei punti di distribuzione degli aiuti gestiti dalla Fondazione umanitaria Ghf sostenuta da Usa e Israele. L’ong opera aggirando l’Onu, che definisce il modello “intrinsecamente pericoloso” e una violazione degli standard di imparzialità umanitaria. Infine due palestinesi sono stati uccisi dai coloni israeliani durante un attacco in Cisgiordania ieri, altre 10 persone sono rimaste ferite.

INDIA

Un rapporto preliminare descrive la “confusione” nella cabina di pilotaggio poco prima che il Boeing 787 di Air India da Ahmedabad e diretto a Londra precipitasse il 12 giugno scorso poco dopo il decollo, uccidendo 260 persone. I motori non si sarebbero fermati per un guasto, ma sono stati spenti di proposito da “qualcuno all’interno della cabina” anche se, al momento, non si conosce l’autore del gesto.

RUSSIA - COREA DEL NORD

Il ministro russo degli Esteri Sergei Lavrov è arrivato ieri in Corea del Nord, ultima visita di un alto funzionario di Mosca al regime in un crescendo di legami e collaborazione. Ed è anche l’ultimo di una serie di incontri di alto livello tra i due Paesi in seguito al rafforzamento della cooperazione strategica, che prevede il sostegno di Pyongyang nella guerra in Ucraina e include un patto di difesa reciproca. Lavrov è arrivato a Wonsan, città costiera a est, che ospita un resort noto per le strutture missilistiche e navali, inaugurato di recente e che registra l’arrivo dei primi turisti russi.

GIAPPONE - CINA

Pechino ha completato un passo fondamentale per la ripresa di importazioni di carne bovina giapponese, dopo un blocco di 24 anni. Il vice-premier He Lifeng, stretto collaboratore del presidente Xi Jinping, lo ha annunciato a Hiroshi Moriyama, segretario generale del Partito Liberal Democratico, convalidando un patto siglato nel 2019, prerequisito per la ripresa delle spedizioni.

PAKISTAN - UE

Islamabad e Bruxelles hanno firmato un finanziamento di 20 milioni di euro per un’iniziativa volta a rafforzare la governance e migliorare l’ambiente imprenditoriale, parte degli sforzi per sostenere l’economia pakistana. L’accordo mira a migliorare la competitività del settore privato, in particolare delle piccole e medie imprese (Pmi), sviluppando quadri legislativi pertinenti, sostenendo la trasformazione verde delle imprese di export e migliorando il dialogo pubblico-privato.

INDONESIA

Le autorità indonesiane hanno perquisito la sede di GoTo Gojek Tokopedia, in un caso di corruzione da 610 milioni di dollari. La vicenda riguarda la fornitura di Chromebook al ministero dell’Istruzione, della cultura, della ricerca e della tecnologia dal 2019 al 2022. Una fonte afferma che gli oggetti sequestrati includono documenti e prove elettroniche sotto forma di unità flash.

EAU - ARMENIA - AZERBAIGIAN

È iniziato ad Abu-Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, il primo incontro senza mediatori e al di fuori di un summit internazionale tra il premier armeno Nikol Pašinyan e il presidente azero Ilham Aliev. Da sottolineare soprattutto la mancanza di rappresentanti della Russia. Al centro dei colloqui l’apertura del Corridoio di Zangezur e la prospettiva dell’Incrocio di Pace secondo l’Armenia.

COREA DEL SUD - TAGIKISTAN

Il ministero del Lavoro di Seoul ha annunciato un nuovo programma di assunzioni in Corea del Sud per i cittadini del Tagikistan: interessanti gli ambiti dell’edilizia, produzione industriale, agricoltura e altro, per lavoratori tra i 18 e i 39 anni a condizione di conoscere il coreano corrente, con apposito esame, di avere i certificati di specialità, assenza di carichi penali e buona salute.