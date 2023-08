Le notizie di oggi: Terry Gou si candida alle prossime elezioni presidenziali a Taiwan. I talebani vietano alle donne l’ingresso nel più famoso e antico parco nazionale per mancato rispetto delle norme sull’hijab. La Cina è ancora dipendente dalle sigarette, i fumatori sono un terzo del totale mondiale. Almeno quattro morti in Vietnam nel crollo di una cava. Pyongyang approva il ritorno dei concittadini all’estero, impossibilitati a rientrare dalle chiusure per il Covid nel 2020. A Novosibirsk nuovo raid anti-migranti.

KUWAIT

Il Kuwait ha espulso e deportato oltre 25mila migranti economici (10mila donne) fra il 1 gennaio e il 19 agosto 2023, con una media di 108 al giorno. Secondo Arabian Business la deportazione di massa è parte degli sforzi per reprimere violazioni sulle leggi di soggiorno e sul lavoro. Il governo starebbe pianificando ulteriori cacciate, valutando la posizione di circa 100mila persone.

TAIWAN

Terry Gou, miliardario fondatore di Foxconn, principale fornitore Apple, ha detto oggi di voler partecipare alla corsa per il prossimo presidente di Taiwan come indipendente alle elezioni del 2024. Egli si era già presentato nel 2019, per poi abbandonare la candidatura non essendo riuscito a conquistare la nomination del principale partito di opposizione, il Kuomintang, filo Cina.

AFGHANISTAN

I talebani hanno vietato alle donne l’ingresso e la visita al parco nazionale di Band-e-Amir, nella provincia di Bamiyan, per il mancato rispetto delle norme sull’hijab (il velo obbligatorio islamico), esortando leader religiosi e agenzie per la sicurezza a far rispettare la disposizione. L’area è una importante attrazione turistica, la prima dell’Afghanistan ed è destinazione popolare per le famiglie.

CINA

A 20 anni dall’adozione della Convenzione quadro Oms sul controllo del tabacco (Fctc), la Cina è ancora dipendente dalle sigarette. Il più grande produttore e consumatore al mondo ha una stima di 300 milioni di fumatori, quasi un terzo del totale mondiale. Nonostante anni di campagne antifumo, lo stesso Xi Jinping ha smesso sui 40 anni, molti continuano a farlo per prodotti a basso costo, mancanza di educazione e politiche delle grandi aziende del settore.

VIETNAM

È di almeno quattro morti il bilancio di un crollo avvenuto in una miniera di carbone nell’area di Quang Ninh. L’incidente risale alla tarda serata del 26 agosto in una cava gestita dalla Vang Danh Coal Company, unità della statale Vinacomin. Ancora ignote le cause del crollo. A marzo si era verificato un incidente simile in una miniera gestita da Vang Danh, ma non vi erano state vittime.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord ha approvato il ritorno dei cittadini all’estero, dopo anni di rigide restrizioni e blocchi alle frontiere per cercare di contenere la pandemia di Covid-19, con analoghe aperture ai viaggi per turismo. Nei giorni scorsi un volo Air Koryo partito da Pyongyang è atterrato a Pechino per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria globale, nel quadro di una lenta riapertura.

RUSSIA

Un nuovo “raid anti-migranti” ha avuto luogo nella città siberiana di Novosibirsk. Di mattina presto squadre di poliziotti hanno fatto irruzione nelle case del quartiere periferico di Kirov, fermando un centinaio di persone quasi tutte provenienti dai Paesi dell’Asia centrale in cerca di quelli in possesso di passaporto russo, per poter essere inseriti nelle liste di coscrizione militare.

KAZAKHSTAN - KIRGHIZISTAN

Il Kazakistan ha bloccato i trasporti commerciali dal Kirghizistan, in buona parte di aggiramento delle sanzioni a favore della Russia, in quattro valichi di frontiera; ad Aktilek sono fermi oltre 600 mezzi, e una situazione simile si verifica anche negli altri luoghi. Biškek accusa Astana di “violazione degli accordi dell’Unione economica eurasiatica” (Eaes).