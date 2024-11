Le notizie di oggi: al tempio indù del villaggio nativo della famiglia si prega per Kamala Harris. I leader religiosi dell'Armenia alla vigilia della Cop29 di Baku: "Giustizia per i profughi dell'Artshak abbandonati dal mondo". Anche in Iraq almeno 400 profughi al giorno dal Libano. Dopo 70 anni la Borsa di Tokyo allunga le contrattazioni di mezz'ora per attrarre investitori stranieri.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord ha lanciato oggi diversi missili balistici a corto raggio che si sono inabissati nel Mar del Giappone dopo un tragitto di circa 400 chilometri. A renderlo noto è l’esercito sudcoreano che ha dichiarato di aver rilevato i lanci intorno alle 7,30 del mattino dall'area di Sariwon, nella provincia occidentale di North Hwanghae. La raffica di missili è arrivata poche ore prima del voto presidenziale negli Stati Uniti. I lanci sono avvenuti cinque giorni dopo che il Nord ha lanciato il nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) Hwasong-19.

INDIA-STATI UNITI

I residenti di Thulasendrapuram - il villaggio del Tamil Nadu da cui proviene la famiglia materna di Kamala Harris - terranno oggi una preghiera speciale nel tempio indù per l’illustre concittadina che si scontra al voto con Donald Trump nelle elezioni presidenziali americane. Al tempio, il nome di Harris è inciso su una pietra che elenca le donazioni pubbliche, insieme a quello di suo nonno P.V. Gopalan. All'esterno, un grande striscione augura alla “figlia della terra” di vincere le elezioni.

ARMENIA

A pochi giorni dalla Cop29, la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici che si aprirà a Baku l'11 novembre, i leader spirituali delle Chiese armena apostolica, cattolica ed evangelica - Aram I, Raphaël Bedros XXI e Paul Haidostian - hanno diffuso insieme un appello in cui ribadiscono la protesta e la preoccupazione per i 120mila armeni dell'Artsakh evacuati con la forza dal Nagorno Karabakh dopo la conquista da parte dell'Azerbaigian, "la distruzione pianificata di edifici e monumenti religiosi e culturali armeni e la detenzione illegale dei leader politici dell'Artsakh". Stigmatizzando “l’indifferenza della comunità internazionale", esortano a "unire e riorganizzare le risorse attorno a un'agenda pan-armena" in cui "i valori nazionali dovrebbero avere la precedenza su tutte le altre considerazioni esterne e temporanee".

IRAQ-LIBANO

Anche l’Iraq sta diventando una meta della fuga dal Libano, messo in ginocchio dai raid israeliani contro Hezbollah. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha dichiarato che ogni giorno arrivano nel Paese in media tra i 400 e i 600 rifugiati. Secondo i dati diffusi ieri dal ministero della Sanità di Beirut hanno superato quota 3mila i libanesi uccisi nel conflitto, tra cui 589 donne e almeno 185 bambini.

GIAPPONE

La Borsa di Tokyo ha prolungato a partire da oggi di 30 minuti l'orario delle contrattazioni, nell'ambito degli sforzi per rendere i suoi mercati più attraenti per gli investitori stranieri e incoraggiare l'attività di negoziazione. Con la prima estensione dell'orario di chiusura in 70 anni, la Borsa di Tokyo opererà d'ora in poi dalle 9.00 alle 15.30 con una pausa pranzo di un'ora, secondo quanto comunicato dal Japan Exchange Group Inc.

HONG KONG

Hong Kong ha vissuto il suo ottobre più caldo dall'inizio delle misurazioni nel 1884, con l'Osservatorio della città che ha registrato una temperatura media di 27,3 gradi Celsius per il mese, 1,6 gradi in più rispetto alla norma. È stato anche un mese molto più secco del normale, con appena 11,3 millimetri di precipitazioni. Si tratta di circa il 9% dei 120,3 millimetri registrati in media tra il 1991 e il 2020. Questi dati fanno seguito a un'estate che era già stata molto più calda del solito.

RUSSIA

Il patriarcato di Mosca ha avvisato tutti i vescovi della “non canonicità” dell’icona chiamata “Madre di Dio Liberatrice di Donetsk”, diffusa tra i soldati russi al fronte in Ucraina, verificando di togliere da tutte le chiese la sua esposizione alla devozione dei fedeli, e di confutare le voci diffuse circa i suoi poteri taumaturgici e la sua origine mistica.