Le notizie di oggi: Riyadh: 18 anni di carcere a liceale per tweet di sostegno a prigionieri politici. Almeno 1400 lavoratori migranti entrano ogni giorno in Cina dal Myanmar attraverso l’hib commerciale di Muse. Il turco, assieme ad arabo e curdo, è la terza lingua ufficiale a Kirkuk. La magistratura indiana ha confiscato le proprietà di un leader separatista sikh. Taiwan vuole produrre due nuovi sottomarini entro il 2027 e dotare di missili quelli successivi. Seoul contro l’alleanza fra Pyongyang e Mosca.

AZERBAIGIAN - ARMENIA

Dal Nagorno-Karabakh è in corso un esodo di massa in auto verso l’Armenia attraverso il corridoio di Lachin, rimasto chiuso per mesi. L'esodo segue la sconfitta di Baku dei combattenti nella regione separatista. Gli oltre 120mila armeni in fuga hanno opposto un netto rifiuto alla proposta di vivere come parte dell’Azerbaigian per timori di persecuzioni e pulizia etnica.

ARABIA SAUDITA

Riyadh ha comminato 18 anni di carcere e divieto di viaggiare una studentessa liceale, per aver pubblicato messaggi sui social a sostegno dei prigionieri politici. Secondo quanto riferisce il gruppo attivista Alqst, Manal al-Gafiri era minorenne all’epoca dei fatti (aveva 17 anni) ed è l’ultima di una lunga serie di condanne legate per cyberattivismo e uso dei social per criticare il governo.

MYANMAR - CINA

Circa 1.400 lavoratori migranti entrano in Cina dal Myanmar ogni giorno dall’hub commerciale di Muse, nello Stato settentrionale Shan. La maggior parte proviene dai villaggi nelle zone di Sagaing, Magway, Mandalay e Shan, centri devastati dalla guerra civile e con un disperato bisogno di denaro. Il pass temporaneo di frontiera monouso (carta verde) è stato introdotto per i lavoratori il 4 settembre. La Cina aveva sigillato l’area nel 2021 nella prima fase della pandemia di Covid-19.

IRAQ - TURCHIA

Il turco, assieme ad arabo e curdo, è diventato la terza lingua ufficiale a Kirkuk, città multietnica del nord dell’Iraq e ricca di petrolio, dove già si vedono i primi cartelli. A marzo Baghdad aveva decretato il turco lingua ufficiale a livello amministrativo. A differenza di arabo e curdo, idiomi ufficiali, il turco e il siriaco per Costituzione sono usati a livello amministrativo.

INDIA

La magistratura indiana ha confiscato le proprietà di un leader separatista sikh e alleato di Hardeep Singh Nijjar, la cui uccisione ha scatenato una guerra diplomatica fra Delhi e Ottawa. Gurpatwant Singh Pannun era stato designato come terrorista dalle autorità indiane nel 2020 ed è ricercato con l’accusa di terrorismo e sedizione. È anche il fondatore del gruppo Sikhs For Justice, che si batte per la creazione di una patria sikh indipendente chiamata Khalistan.

TAIWAN

Taiwan vuole schierare due nuovi sottomarini di produzione interna entro il 2027 e dotare quelli successivi di missili, in un’ottica di deterrenza verso la marina cinese e la prospettiva di un attacco, oltre a proteggere linee di rifornimento chiave. Il programma è parte di un ambizioso progetto di modernizzazione delle forze armate, a fronte delle quotidiane esercitazioni militari cinesi.

RUSSIA - COREA

Nell’intervento all’assemblea generale Onu e in ulteriori dichiarazioni, il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-Yeol ha ripetuto che l’eventuale aiuto della Russia alla Corea del nord in programmi di forniture militari sarà considerato “una provocazione esplicita”. In questo caso Seoul - con i suoi alleati - non potrà “restare a guardare”, perché sarebbe una minaccia per il mondo intero.

KIRGHIZISTAN - KAZAKHSTAN

Il Kirghizistan potrebbe trovarsi a breve con una carenza di farina, e conseguenti rialzi dei prezzi, per le limitazioni imposte dal Kazakistan al transito dei carichi di cereali russi diretti a Biškek, che potrebbe dover attingere dalle riserve statali. Mosca e Astana si stanno facendo concorrenza per controllare il mercato kirghiso, nelle nuove condizioni create dagli spostamenti economici russi.