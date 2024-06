Nel giorno in cui la Chiesa invoca la riconciliazione nell'anniversario dell'inizio della guerra mons. Chung Soon-taick ha invitato a pregare "non per cambiare l'altro, ma per imitare la sconfinata misericordia e pazienza di Dio, scegliendo la via della pace". Questa notte ancora 350 palloni carichi di rifiuti dal Nord, mentre domani iniziano le esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone.

Seoul (AsiaNews) - “Anche se la situazione tra le due Coree può apparire desolante noi cristiani non possiamo rimanere nella disperazione. Al contrario, è proprio in quest'epoca di crescente animosità che la nostra preghiera può illuminare il nostro tempo con una luce maggiore”.

È il messaggio l'arcivescovo di Seoul Peter Chung Soon-taick ha diffuso in occasione dell’odierna giornata in cui la Chiesa vive la Giornata di preghiera per la riconciliazione e l'unità del popolo coreano, in concomitanza con il 73° anniversario dell’inizio della guerra che ha portato alla dolorosa ferita della separazione tra Seoul e Pyongyang.

La ricorrenza cade quest’anno in un momento particolarmente segnato dalla tensione. Seoul si è svegliata con la notizia del lancio di altri 350 palloni aerostatici per il trasporto di rifiuti dal Nord verso la Corea del Sud, avvenuto nella notte, in quello che è stato il quinto lancio di questo tipo dalla fine del mese scorso. Circa 100 palloni, che trasportavano per lo più carta straccia e rifiuti, sono atterrati nella capitale e nella parte settentrionale della provincia di Gyeonggi.

Da parte sua il presidente Yoon Suk Yeol ha fatto visita alla portaerei statunitense Theodore Roosevelt (CVN-71), che ha fatto scalo nel porto navale della città sudorientale di Busan, in vista delle esercitazioni congiunte tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone che prenderanno il via domani è si propongono l’obiettivo di contrastare le crescenti minacce della Corea del Nord.

In questo l'arcivescovo di Seoul Peter Chung Soon-taick, che è anche amministratore apostolico di Pyongyang, nella sua omelia ha chiesto un rinnovato impegno per la pace e la riconciliazione, sottolineando che è fondamentale non trasmettere un'eredità di odio alle generazioni future. “Gesù stesso - ha spiegato - ha mostrato che la pace non può essere raggiunta attraverso l’approccio ‘occhio per occhio’. La pace può essere raggiunta solo attraverso il dialogo”. Ha esortato i fedeli a pregare non per la trasformazione dell'altro, ma per essere capaci di imitare la sconfinata misericordia e pazienza di Dio scegliendo la via della pace.

Riflettendo sulla resilienza del popolo coreano, l'arcivescovo ha aggiunto: “Il nostro popolo si è aggrappato alla speranza di poter superare la povertà, che ha portato al nostro sviluppo economico, e alla speranza di poter superare la dittatura, che ha portato al raggiungimento della democrazia. Ora, dobbiamo nutrire la nuova speranza di poter superare le divisioni. Questa speranza porterà sicuramente la vera pace nella penisola coreana”. L'arcivescovo Chung ha concluso invitando tutti quanti vivono nella penisola a "scegliere la strada del perdono e della riconciliazione rispetto a quella dell'odio e del risentimento".

Dal 1965, la Conferenza episcopale cattolica della Corea osserva il 25 giugno come Giornata di preghiera per la Chiesa in silenzio. Nel 1992 il nome è stato cambiato in "Giornata di preghiera per la riconciliazione e l'unità del popolo coreano. L'arcidiocesi di Seoul ha istituito il Comitato per la riconciliazione del popolo coreano nel 1995, in occasione del 50° anniversario della liberazione. Il comitato organizza messe e incontri di preghiera per la condivisione della pace ogni martedì alle 19 presso la cattedrale di Myeongdong. Fino ad oggi si sono tenute 1413 Messe, a dimostrazione della costante dedizione del Comitato a coltivare la pace e l'unità attraverso la preghiera e la riflessione.