Città del Vaticano (AsiaNews) – Anche nelle loro diaspore i fedeli delle Chiese cattoliche di rito orientale possano continuare ad attingere alle loro tradizioni, per coltivare l’amicizia con Gesù e offrire una nuova ricchezza spirituale anche alle comunità ecclesiali dei Paesi in cui vivono. È l’auspicio che Leone XIV è tornato a esprimere oggi, ricevendo in udienza in Vaticano un gruppo di pellegrini delle Chiese siro-malankaresi che vivono in Europa, guidati dall’arcivescovo maggiore di questa comunità cattolica indiana di rito orientale, il card. Baselios Cleemis.

Il papa ha collocato questo incontro nell’“intenso percorso pluriennale di rinnovamento spirituale” che la chiesa siro-malankarese sta vivendo in preparazione al suo centenario. Fu infatti nel 1932 che Pio XI con la Costituzione apostolica Christo Pastorum Principi stabilì la gerarchia di questa comunità che divenne così a tutti gli effetti una delle 23 Chiesa cattoliche di rito orientale. Protagonista di quel cammino di riscoperta della comunione ecclesiale con Roma fu il primo arcivescovo maggiore, Mar Ivanios, noto anche come il “Newman d’Oriente” perché come John Henry Newman (teologo del XIX secolo cresciuto in un contesto anglicano) percorse il cammino dalla sua tradizione spirituale all’unità ritrovata con la Chiesa cattolica. Ricordando la grandezza di questa figura, papa Francesco nel 2024 ne ha riconosciuto l’eroicità delle virtù. E oggi papa Leone ha detto che questa figura “incarnò magnificamente quel grande desiderio di una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventa lievito per un mondo riconciliato, di cui ho parlato durante la Messa solenne per l’inizio del mio pontificato”.

“Fin dalle sue origini – ha ricordato Prevost - la vostra Chiesa è sempre stata un faro di energia evangelica e di carità apostolica, portando giustizia sociale, istruzione e sviluppo umano integrale a coloro che si trovano ai margini della società”. Ma un impegno altrettanto urgente – ha aggiunto – oggi è richiesto “per la conservazione e la promozione degli inestimabili tesori incarnati da tutte le Chiese Orientali, specialmente nella diaspora in crescita”. In questa direzione vanno l’istituzione di un’eparchia in America e la recente decisione presa proprio da papa Leone XIV di nominare per la prima volta un visitatore apostolico a tempo pieno per i cattolici siro-malankaresi in Europa, il vescovo Kuriakose Mar Osthathios. “La sua responsabilità – ha spiegato il papa - consiste nel valutare lo stato attuale della cura pastorale al fine di formulare proposte ai vescovi locali e alla Santa Sede per il bene spirituale dei fedeli”. Un percorso che mira a far sì che “le future generazioni di fedeli siro-malankaresi continuino ad approfondire la loro amicizia con il Signore Gesù attraverso il contatto con le proprie tradizioni peculiari, arrecando così beneficio all’intera Chiesa cattolica”.

“Cari fratelli e sorelle – ha concluso il pontefice - vi chiedo tutti di promuovere una maggiore consapevolezza della preziosa identità della Chiesa siro-malankarese e della vostra appartenenza ad essa, partecipando alla sua vita ecclesiale e facendo esperienza del vostro patrimonio unico, consapevoli della vostra grande dignità, pur rimanendo uniti all’arcivescovo maggiore e al Sinodo dei vescovi. Sapendo che i cristiani di San Tommaso dell’India godono di una meritata reputazione per le loro famiglie devote, dalle quali nascono numerose vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, prego affinché una fede forte continui a prosperare nelle vostre case e nei vostri cuori, in particolare in quelli dei giovani”.