Le notizie di oggi: le Filippine hanno convocato l'ambasciatore cinese per gli scontri nel Mar cinese meridionale. In Indonesia il figlio del presidente Widodo correrà come vice alle elezioni. In Corea del Sud aumentano i lavoratori anziani. Condannate al carcere le giornaliste iraniane che avevano scritto della morte di Mahsa Amini. Il Tatarstan vuole usare il lavoro minorile per l'assemblaggio di droni.

VATICANO – USA – GAZA

Ieri pomeriggio papa Francesco ha telefonato al presidente americano Joe Biden per parlare delle “situazioni di conflitto nel mondo e il bisogno di identificare percorsi di pace”. Alla mattina il pontefice aveva rinnovato il proprio appello alla pace in Terra Santa. Al momento è stato autorizzato l’accesso nella Striscia di Gaza di altri 14 camion di aiuti umanitari, ancora troppo pochi secondo le Nazioni unite.

CINA – FILIPPINE

Questa mattina Manila ha convocato l’ambasciatore cinese dopo che tre navi cinesi e filippine si sono scontrate per l’ennesima volta nel Mar cinese meridionale. Le collisioni sono avvenute vicino alle isole Spratly ed entrambe le parti hanno pubblicato video a sostegno delle loro accuse. L’ambasciatore cinese Huang Xilian era stato convocato l’ultima volta dal ministero degli Esteri filippino ad agosto e le Filippine hanno ripetuto il loro appello alla Cina affinché interrompa le sue “azioni provocatorie” la settimana scorsa.

INDONESIA

Ieri il candidato presidenziale Prabowo Subiant, ministro della Difesa, ha annunciato che il figlio maggiore dell’attuale presidente correrà come suo vice alle prossime elezioni, previste il 14 febbraio 2024. Gibran Rakabuming Raka, 36 anni, potrebbe dare una spinta alla campagna di Prabowo, 72 anni, vista l'enorme popolarità del padre, Joko “Jokowi” Widodo.

COREA DEL SUD

Secondo un sondaggio condotto da Statistics Korea, il 60% delle persone di età compresa tra i 55 e i 79 anni fa attualmente parte della forza lavoro. Si tratta di più di 9,3 milioni di persone che potrebbe raggiungere la cifra di 10 milioni entro il 2024 al tasso attuale. Dal 2013, infatti, l’incremento di lavoratori anziani è stato di circa il 60%, afferma l’indagine.

IRAN

L’Iran ha condannato a diversi anni di carcere le giornaliste Niloofar Hamedi and Elaheh Mohammadi che avevano scritto della morte in detenzione della 22enne curda Mahsa Amini per “cooperazione con il governo ostile degli Stati Uniti”. Nel frattempo i media nazionali hanno riferito che Armita Geravand, 16 anni, sarebbe in stato di “morte cerebrale” dopo essere stata presa in custodia dalla polizia aver violato la legge sull'hijab.

RUSSIA

Il Consiglio di Stato del Tatarstan vorrebbe modificare la legislazione sul lavoro, per utilizzare la manodopera di minorenni in attività pericolose come l’assemblaggio dei droni d’assalto Alabuga Politekh di importazione iraniana, o lavori minerari nel sottosuolo, che potrebbero causare danni alla salute e alla psiche degli adolescenti, anche con specifico addestramento.

KIRGHIZISTAN

In Kirghizistan continuano gli arresti dei sostenitori e dei membri del partito di opposizione Butun Kirgyzstan, sospettato di aver elaborato piani per una presa violenta del potere. Tra di essi vi è anche un pensionata settantenne, Salija Taštanova, e una madre single di 44 anni con tre figli, Čynygul Šerkulova, oltre al leader del partito Adakhan Madumarov.