Le altre notizie del giorno: il ministro della Difesa cinese arriva in India per la prima volta dopo gli scontri del 2020. Ad aprile la giunta golpista birmana ha condotto 47 bombardamenti nello Stato Chin. In Giappone abbattute migliaia di galline per l'influenza aviaria. Accordi commerciali tra Emirati Arabi e Cambogia. Ridotte le estrazioni di petrolio russo.

PAKISTAN

Il primo ministro pakistano Shahbaz Sharif ha ottenuto la fiducia dell’Assemblea nazionale (il Parlamento) con 180 voti su 342, mentre l’opposizione, guidata dall’ex premier Imran Khan, insiste nel chiedere elezioni anticipate, da svolgersi insieme alle elezioni provinciali di maggio. Secondo alcune previsioni, le votazioni si svolgeranno a ottobre come previsto, con il partito pakistano Tehreek-i-Insaf guidato da Imran Khan dato per favorito.

CINA – INDIA

Il ministro della Difesa cinese Li Shangfu è arrivato a Delhi per partecipare alla riunione dei ministri della difesa dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, di cui l’India è presidente di turno. Si tratta della prima visita di questo tipo dopo che negli scontri al confine himalayano nel 2020 morirono almeno 20 soldati indiani e quattro cinesi. Previsto anche un incontro bilaterale tra Li e il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh.

MYANMAR

Nel mese di aprile la giunta golpista birmana ha condotto 47 bombardamenti nello Stato Chin uccidendo almeno 19 civili e distruggendo diversi edifici, tra cui anche luoghi di culto religiosi. La milizia etnica del Chin National Front ha rivendicato nuove conquiste territoriali nelle ultime settimane: secondo gli esperti l’esercito ha intensificato la campagna aerea a causa delle difficoltà nell’offensiva di terra.

GIAPPONE

Circa 150mila galline sono state bruciate vive in un incendio in un allevamento di pollame nella principale prefettura produttrice di uova del Giappone, in un momento in cui il Paese sta sperimentando una carenza di uova a causa dall'influenza aviaria. Sono in corso le indagini su cosa avrebbe potuto scatenare l’incendio. Il Giappone ha abbattuto più di 17 milioni di esemplari, pari a circa il 9% delle galline di tutto il Paese da quando è stato rilevato il primo caso di influenza aviaria a ottobre 2022.

EMIRATI ARABI UNITI – CAMBOGIA

Gli Emirati Arabi Uniti e la Cambogia hanno concordato i termini di un accordo commerciale bilaterale che eliminerà molte tariffe sui prodotti agricoli e d’abbigliamento, aprendo un nuovo mercato per i settori manifatturiero e industriale emiratini. Dal 2021 Dubai lavora raddoppiare le dimensioni della propria economia a 762 miliardi di dollari entro il 2030.

RUSSIA

Il vice-premier Russo Aleksandr Novak ha informato del fatto che la Russia quest’anno ridurrà le estrazioni di gas e petrolio fino a 515 milioni di tonnellate, 20 milioni in meno dell’anno scorso, in quanto le esportazioni in Europa si ridurranno di 2,5 volte, mentre 140 milioni di tonnellate verranno distribuite sui mercati asiatici.

KIRGHIZISTAN

Il tribunale di Bishkek ha accolto la richiesta del ministero della cultura del Kirghizistan, decidendo per la chiusura di Azattyk Media, la sezione kirghisa di Radio Svoboda, nella causa iniziata a fine gennaio dopo le accuse all’agenzia di aver rifiutato di eliminare dal sito i video relativi al conflitto di settembre 2022 sulla frontiera tagico-kirghisa.