Le notizie del giorno: Xi Jinping nello Xinjiang per esaltare il pugno duro contro gli uiguri; l'India ha chiesto al Wto di poter esportare ai Paesi in crisi alimentare i cereali delle proprie scorte pubbliche. Iniziato lo sminamento al confine tra Turchia e Armenia. Il Kazakistan vuole attirare nel Paese le aziende straniere uscite dal mercato russo.

ISRAELE-GAZA

Proprio mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lasciava Israele e la Palestina per raggiungere l’Arabia Saudita, in Medio Oriente sono tornati a infiammarsi i cieli di Gaza. Dopo che nella notte due razzi erano partiti dalla Striscia in direzione Ashkelon venendo intercettati senza provocare danni, l’aviazione israeliana ha risposto all’alba con un raid su postazioni di Hamas. Successivamente altri razzi sono partiti da Gaza verso Israele.

CINA

I media ufficiali cinesi hanno diffuso la notizia di una visita compiuta questa settimana dal presidente Xi Jinping a Urumqi, la capitale dello Xinjiang, la provincia teatro della dura repressione nei confronti degli uiguri. È appena la seconda volta in otto anni che Xi Jinping si reca nello Xinjiang. Secondo l’agenzia Xinhua il presidente cinese ha esaltato le politiche del Partito comunista per la governance locale evidenziando “la stabilità sociale e la sicurezza duratura come obiettivo generale".

INDIA

L'India ha chiesto ufficialmente all'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) di poter esportare i cereali delle proprie scorte pubbliche verso i Paesi in crisi alimentare. Secondo le norme del Wto, i Paesi non possono esportare cereali alimentari dalle loro scorte pubbliche perché vengono acquistati a prezzi sovvenzionati.

GIAPPONE

Dalle indagini sull’omicidio dell’ex premier Shinzo Abe continuano a emergere dettagli sull’ingente flusso di denaro che la madre di Tetsuya Yamagami, l’omicida, ha versato per anni alla Chiesa dell’Unificazione del reverendo Moon. Uno zio dell’uomo ha raccontato che la donna avrebbe versato all’organizzazione religiosa parte dell’indennità assicurativa ricevuta dopo la morte del marito nel 1984 e i proventi della vendita di alcuni terreni alla morte di suo padre nel 1998. Le donazioni sarebbero continuate anche dopo che nel 2002 era già stata dichiarata ufficialmente in bancarotta.

TURCHIA-ARMENIA

Secondo il giornale turco GazeteKars, al confine tra la Turchia e l’Armenia sono iniziate manovre congiunte di sminamento del terreno, affidate a una compagnia israeliana specializzata, dopo la telefonata dell’11 luglio tra il primo ministro Pasinyan e il presidente Erdogan con lo scambio di auguri per le rispettive feste religiose di Kurban-Bayram e di Vardavar.

KAZAKISTAN

Il presidente Tokaev ha incaricato il governo di Nur-Sultan di preparare condizioni favorevoli a ricollocare in Kazakistan le ditte straniere che hanno lasciato la Russia per la guerra in Ucraina, affermando che “stiamo osservando lo svolgimento di una guerra globale per il capitale degli investimenti”, riferendosi alle quasi 1500 aziende che sono uscite dal mercato russo.