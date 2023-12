Le notizie del giorno: il Sudafrica ha depositato denuncia per genocidio contro Israele alla Corte dell'Aja. L'Argentina conferma ufficialmente che non entrerà nei Brics il 1 gennaio 2024. Singapore alza le tasse sulle sigarette elettroniche. In Kazakistan 50 richieste di aiuto al giorno contro violenza sulle donne.

CINA

La Repubblica Popolare Cinese ha annunciato la nomina dell'ex capo della Marina Dong Jun, 62 anni, come nuovo ministro della Difesa, al posto di Li Shangfu, che non appariva in pubblico dal 26 agosto ed è da tempo indicato come una delle vittime delle “purghe” in corso a Pechino. Prima di diventare capo della Marina nel 2021, Dong è stato vice comandante della Flotta del Mare Orientale, la principale forza responsabile delle manovre militari intorno a Taiwan. Sempre ieri il Comitato centrale del Congresso nazionale del popolo ha rimosso dall’organismo politico 9 generali dell’Esercito popolare di liberazione, passo che porta con sé la fine per loro dell’immunità giudiziaria.

ISRAELE-PALESTINA

Il Sudafrica ha depositato contro Israele alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja una denuncia per il crimine di genocidio contro i palestinesi di Gaza, dopo quasi tre mesi di incessanti bombardamenti israeliani. Nel testo – che dovrà essere discusso - il Sudafrica descrive le azioni di Israele a Gaza come "di carattere genocidario perché mirano alla distruzione di una parte sostanziale del gruppo nazionale, razziale ed etnico palestinese". Israele ha respinto la mossa del Sudafrica definendola "infondata" e "diffamatoria".

ARGENTINA-BRICS

In una lettera indirizzata ai leader di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, il nuovo presidente Javier Milei ha confermato ufficialmente che il 1 gennaio l’Argentina non entrerà nel gruppo dei Brics, il contraltare del G7 fortemente sostenuto politicamente da Pechino. Milei ha spiegato che le decisioni prese dal governo precedente sono state riviste. L'Argentina era tra i sei Paesi che avrebbero dovuto entrare a far parte del gruppo con il 2024 insieme a Egitto, Iran, Etiopia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

INDONESIA

L'Indonesia imporrà una nuova tassa sulle sigarette elettroniche a partire dal 1° gennaio, alzando del 10% le accise già in vigore. "È stato dimostrato che il consumo a lungo termine di sigarette elettroniche nuoce alla salute delle persone", ha dichiarato il ministero, aggiungendo che la tassa sulle sigarette elettroniche è necessaria anche per uniformarle alle sigarette tradizionali. L'Indonesia, che ha uno dei tassi di fumatori più alti al mondo, nel 2018 aveva già imposto un'accisa del 57% sulle essenze utilizzate per le sigarette elettroniche.

RUSSIA

Con una mossa a sorpresa si è dimesso il sindaco di Novosibirsk, principale città della Siberia, Anatolij Lokot, 65enne comunista del Kprf, eletto la prima volta nel 2014 e rieletto nel 2019, considerato uno dei migliori amministratori di Russia. Ha combattuto la corruzione a tutti i livelli e realizzato un efficace recupero urbanistico, ma non ha accettato l’annullamento delle prossime elezioni.

KIRGHIZISTAN-QATAR

Il parlamento di Biškek ha ratificato l’accordo di collaborazione con il Qatar nell’ambito militare, sottoscritto la scorsa estate durante la visita dello sceicco Tamim ben Hamad al-Tani, che inaugura l’attività di Doha in Asia centrale non soltanto con i progetti economici, ma anche con esercitazioni comuni, scambi tecnologici e piani concordati degli eserciti.

KAZAKISTAN

Un grave scandalo in Kazakistan è legato all’assassinio di una donna, Saltanat Nukenova, di cui è accusato l’ex-ministro Kuandyk Bišimbaev, che rende ancora più evidente il dilagare del femminicidio nel Paese, con oltre 50 richieste di aiuto al giorno da parte di donne sottoposte a violenze di vario genere, e non si vedono reazioni in proposito da parte delle autorità.