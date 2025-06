Le notizie di oggi: governi europei incontrano ministro degli Esteri di Teheran, mentre anche Xi ribadisce invito al cessate il fuoco tra Israele e Iran. Paetongtarn Shinawatra mantiene maggioranza risicata in parlamento a Bangkok e va in visita ai militari al nord. Donna Kuki uccisa in una nuova fiammata di violenza in Manipur. Governo giapponese condannato a risarcire due richiedenti asilo per cattive condizioni di detenzione.

RUSSIA-INDONESIA

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a San Pietroburgo il suo omologo indonesiano Prabowo Subianto. I due capi di Stato hanno firmato una dichiarazione di partenariato strategico. Danatara, il fondo sovrano indonesiano, e il Fondo russo per gli investimenti diretti hanno firmato un accordo per la creazione di un fondo di investimento del valore di 2 miliardi di euro. In una dichiarazione rilasciata dopo i colloqui, Prabowo ha affermato che le relazioni tra i due Paesi stanno “diventando nuovamente più forti”.

ISRAELE-IRAN

Mentre sono continuati anche nelle ultime ore i raid israeliani su Teheran e i lanci di missili iraniani che hanno colpito di nuovo Beersheva, i ministri degli Esteri di Regno Unito, Francia e Germania incontreranno oggi a Ginevra il loro omologo iraniano nell'ambito degli sforzi volti a porre fine al conflitto. L’incontro segue la dichiarazione della Casa Bianca secondo cui Donald Trump deciderà nelle prossime due settimane se gli Stati Uniti si uniranno agli attacchi israeliani contro l'Iran, che sembra aprire una porta per il negoziato. Ieri anche il presidente cinese Xi Jinping, in una telefonata con l’omologo russo Vladimir Putin, aveva invocato nuovamente un cessate il fuoco immediato sostenendo che l’uso della forza non è la giusta soluzione alle dispute internazionali.

THAILANDIA

La primo ministro della Thailandia Paetongtarn Shinawatra si recherà oggi nel nord del Paese per incontrare il generale Boonsin Padklang, il comandante locale dell’esercito che nella telefonata con l’ex leader cambogiano Hun Sen aveva definito un “suo oppositore”, sollevando un terremoto politico che rischia di far cadere il suo governo a Bangkok. A differenza del partito Bhumjaithai, che le ha ritirato il sostegno, altre due forze alleate nella coalizione guidata dal Pheu Thai hanno ribadito il sostegno all’esecutivo che può però contare ora su una maggioranza molto risicata.

INDIA

Una donna Kuki è stata uccisa nel distretto di Churachandpur, nello Stato del Manipur, poche ore dopo che un colpo di arma da fuoco aveva ferito un agricoltore Meitei. Si tratta di un nuovo episodio di violenza nello Stato indiano da più di due anni scosso dagli scontri tra i due gruppi etnici. Gli abitanti Meitei del villaggio di Phubala hanno criticato aspramente il governo per non aver garantito la sicurezza dei contadini che lavorano vicino alla “zona cuscinetto”, che separa la valle di Imphal dalle colline circostanti dove i Kuki-Zo sono maggioranza. L'Organizzazione delle donne Kuki per i diritti umani ha attribuito la responsabilità della morte della signora Haokip ai miliziani Meitei, condannando il suo omicidio.

GIAPPONE

Un tribunale distrettuale giapponese ha ordinato allo Stato di pagare un risarcimento totale di 1,2 milioni di yen a due richiedenti asilo, stabilendo che, in alcuni casi, le loro ripetute detenzioni da parte dell’agenzia per l’immigrazione del Paese non hanno tenuto conto delle loro condizioni fisiche e mentali. Deniz, un uomo curdo sulla quarantina con cittadinanza turca, e Heydar Safari Diman, un cittadino iraniano sulla cinquantina, avevano richiesto circa 30 milioni di yen di risarcimento, dopo essere stati detenuti e rilasciati più volte nell’arco di oltre un decennio.

CINA-STATI UNITI

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per mantenere TikTok attivo negli Stati Uniti per altri 90 giorni, in modo da concedere alla sua amministrazione più tempo per negoziare un accordo che porti la piattaforma di social media sotto il controllo americano. In base all'ordine esecutivo, la scadenza sarà posticipata al 17 settembre 2025. È la terza volta che Trump proroga questa scadenza.

KAZAKISTAN-CINA

Ad Astana il ministero della protezione civile del Kazakistan, l’akimat di Almaty e l’amministrazione di sismologia della Cina hanno sottoscritto un memorandum di collaborazione nell’ambito della sicurezza sismica, per cui verrà costituito nella capitale meridionale un centro di ricerca sui terremoti, per prevenire gli eventi in tutta l’Asia centrale.