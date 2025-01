Le notizie di oggi: schermaglie sulla lista degli ostaggi da liberare, mentre a Gaza e in Cisgiordania si continua a morire. Test missilistico della Corea del Nord durante il viaggio di Blinken (e la crisi politica) a Seoul. Giornalista indiano che denunciava la corruzione trovato morto nel Chhattisgarh. La catena giapponese Lawson assume lavoratori in Europa per gestire attraverso un avatar i turni notturni nei suoi minimarket in Giappone.

MALAYSIA-INDONESIA

La guardia costiera della Malaysia ha scortato fuori dalle sue acque due imbarcazioni che trasportavano quasi 300 migranti senza documenti del Myanmar, trovati in stato di sfinimento per mancanza di cibo e acqua. Le autorità hanno fornito ai migranti rifornimenti dopo che le imbarcazioni sono state scoperte venerdì 3 gennaio, a due miglia nautiche a sud-ovest dalla costa dell'isola turistica malese di Langkawi. La guardia costiera non ha precisato se i migranti fossero Rohingya. Nel frattempo più di 200 Rohingya sono sbarcati nel fine settimana nella provincia indonesiana di Aceh nel contesto di un crescente numero di arrivi via mare della popolazione apolide nei Paesi del sud-est asiatico.



ISRAELE-PALESTINA

Mentre il governo israeliano e Hamas continuano a rimpallarsi responsabilità nel negoziato sul cessate il fuoco, a Gaza e in Cisgiordania si continua a morire. Hamas ha dichiarato all’agenzia Reuters di aver accettato una lista di 34 ostaggi da liberare nella prima fase del cessate il fuoco, ma il governo Netanyahu sostiene che si tratterebbe di un elenco vecchio e che il gruppo islamista non avrebbe fornito notizie su quali di quegli ostaggi siano ancora in vita. Nel frattempo anche stanotte almeno 13 palestinesi sono morti nei bombardamenti a Gaza, mentre tre israeliani sono stati uccisi in un attacco armato contro un autobus e alcune vetture che transitavano su una strada vicino all’insediamento di Kedumim.

COREA DEL NORD-COREA DEL SUD

La Corea del Nord ha lanciato oggi da un’area vicina a Pyongyang un presunto missile ipersonico inabissatosi in mare dopo aver percorso circa 1.100 chilometri. Il test - reso noto dall’esercito sudcoreano - è il primo del 2025 ed è avvenuto mentre è in corso la visita a Seoul del segretario di Stato americano Anthony Blinken e mentre la Corea del Sud è alle prese con la grave crisi politica aperta dal fallito tentativo del president Yoon di imporre la legge marziale nel Paese..

INDIA

Il corpo di un giornalista indiano che aveva denunciato la corruzione negli appalti dei lavori pubblici è stato ritrovato in una fossa settica nello Stato del Chhattisgarh. Mukesh Chandrakar, 32 anni, era scomparso il giorno di Capodanno e la sua famiglia aveva presentato una denuncia alla polizia. Il suo corpo è stato ritrovato ieri nel complesso di un appaltatore di costruzioni stradali nella zona della città di Bijapur, dopo che gli agenti avevano rintracciato il suo cellulare.

GIAPPONE

La catena giapponese Lawson sta cominciando ad assumere lavoratori a distanza dall'Europa per rispondere alla carenza di personale per i turni notturni dei suoi minimarket aperti 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. I nuovi assunti assisteranno virtualmente i clienti in Giappone: le interazioni attraverso il nuovo sistema funzionano in modo simile a una videochiamata, con la differenza che i clienti interagiranno con avatar di cartoni animati invece di vedere il commesso vero e proprio.

RUSSIA

I 25 russi più ricchi nel 2024 sono diventati ancora più ricchi per 18,5 miliardi di dollari, come riferisce Bloomberg riguardo alla lista dei 500 uomini più ricchi del mondo. Il primo dei russi è Vladimir Potanin, investitore finanziario, con 31,8 miliardi di patrimonio, seguito da Vladimir Lisin, padrone della siderurgica Novolipets Steel, con 29 miliardi, 5 in più nel 2024.

MOLDAVIA-RUSSIA-UCRAINA

La regione separatista moldava della Transnistria si trova in grave crisi dal 1° gennaio, quando sono stati interrotti i flussi di gas russo attraverso l’Ucraina. Si sono fermati i lavori di tutte le fabbriche, molti paesi sono rimasti totalmente senza elettricità e riscaldamento, tanto che gli abitanti accumulano legna per riscaldarsi, e si è vicini a una vera catastrofe umanitaria.