Le notizie del giorno: continuano le intense piogge monsoniche in tutta l'Asia, provocando nuove vittime. In Indonesia un uomo è stato arrestato dopo le accuse di una fondazione religiosa. L'ex primo ministro pakistano Imran Khan ha detto che creerà un nuovo partito se il suo venisse sciolto. In Cina giustiziata una maestra d'asilo. Russia e Stati Uniti competono per la lealtà dell'Asean.

THAILANDIA

Più di 100 manifestanti si sono riuniti ieri a Bangkok per protestare contro i senatori che non hanno nominato come nuovo premier il favorito Pita Limjaroenrat, leader del partito progressista Move Forward. I parlamentari, nominati nel 2019 dalla giunta militare, sono stati criticati per non aver rispettato il voto popolare e i giovani in piazza ne hanno chiesto le dimissioni. Un secondo turno di consultazioni parlamentari è stato fissato per il 19 luglio.

INDONESIA

Un uomo indonesiano è stato arrestato per “incitamento all’odio” ai sensi della legge informatica del 2008 dopo essere stato accusato da una potente fondazione religiosa, il Majlis Ta'lim Zaadul Muslim Albusyro. Wahyu Dwi Nugroho, 32 anni, aveva criticato su TikTok la fondazione per uno striscione, secondo cui i membri del quartiere dovevano impegnarsi in attività commerciali approvate dai chierici musulmani. Per i difensori dei diritti umani la legge informatica può essere manipolata in qualunque tipo di controversia.

ASIA – CAMBIAMENTI CLIMATICI

La stagione dei monsoni si sta facendo intensa in tutto il continente: nelle ultime due settimane le piogge hanno provocato inondazioni e smottamenti in India, Cina e Giappone, uccidendo almeno un centinaio di persone. La Corea del Sud è in stato di massima allerta dopo tre giorni di alluvioni e più di 6mila di residenti sono stati evacuati, almeno 10 i morti registrati finora.

PAKISTAN

L’ex primo ministro Imran Khan ha dichiarato che formerà un nuovo partito se il Pakistan Tehreek-e-Insaf dovesse essere sciolto dall’attuale esecutivo. "Anche se mi squalificano e mi gettano in prigione, il partito vincerà comunque", ha affermato in riferimento agli oltre 100 casi legali che deve ancora affrontare. Secondo l’ex stella di cricket, l’appoggio della popolazione nei suoi confronti rimane ancora molto forte.

CINA

Una maestra d’asilo è stata giustiziata in Cina per aver ucciso un bambino e ferito altri 24 avvelenando il loro cibo con nitrito di sodio. Wang Yun, 39 anni, aveva impugnato senza successo la sentenza, inizialmente emessa nel settembre 2020 dal tribunale intermedio del popolo della città di Jiaozuo, nella provincia di Henan. Nonostante Pechino non diffonda i dati sulle esecuzioni, secondo Amnesty International la Cina è il Paese che esegue più condanne a morte al mondo.

RUSSIA – ASEAN

Il ministro deli esteri russo Sergej Lavrov ha incontrato l’omologa indonesiana Retno Marsudi, in qualità di presidente dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, insieme al membro del Politburo cinese Wang Yi e i colleghi del Laos, dello Sri Lanka e il sultano del Brunei, per preparare la riunione sulla sicurezza, visto che a Jakarta giungeranno anche il segretario di Stato americano Antony Blinken e altri, e Mosca vuole assicurarsi la neutralità dell’Asean riguardo alla guerra in Ucraina.

GEORGIA

Al parlamento di Tbilisi è in corso la discussione sul Codice della Sicurezza, sullo sfondo di continui scandali riguardanti la volontà del governo di ripristinare la leva obbligatoria e l’obbligo di mobilitazione generale, a cui si oppongono strenuamente i partiti di minoranza che accusano di discriminazione alcune regole, come quella di sollevare dall’obbligo i sacerdoti ortodossi, e di coscrivere gli studenti in caso di necessità.