RUSSIA - COREA DEL NORD - VIETNAM

Il presidente Vladimir Putin è in visita il 18-19 giugno in Corea del Nord su invito di Kim Yong-Sun - per la prima volta dopo la visita del 2000 -, per poi recarsi in Vietnam per incontrare il segretario del partito comunista Nguyễn Phú Trọng e le altre autorità del Paese, incontri programmati dall’inizio dell’anno. Il portavoce Dmitrij Peskov ha dichiarato che “la Russia ha tutti i diritti di sviluppare questi rapporti”.

COREA DEL NORD - COREA DEL SUD

Tensioni al confine tra le due Coree. L'esercito della Corea del Sud ha sparato colpi di avvertimento dopo che alcunii soldati nordcoreani stamattina hanno attraversato la linea di demarcazione militare vicino al confine, secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore Congiunto (JCS) del Paese. Circa 20-30 soldati hanno superato la linea di 20 metri all'interno della zona demilitarizzata e sono tornati velocemente a nord dopo i colpi di avvertimento, secondo un funzionario del JCS.

ISRAELE

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sciolto il suo gabinetto di guerra di sei membri, una decisione ampiamente prevista che segue le dimissioni del leader dell'opposizione centrista Benny Gantz e del suo alleato Gadi Eisenkot. Da quando Gantz si è dimesso otto giorni fa per la mancanza di una strategia di guerra, i ministri di estrema destra hanno chiesto di prendere il suo posto. Un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ha dichiarato che, per quanto lo riguarda, questo non influirà sulla catena di comando.

MYANMAR

Tutte le strade sono state bloccate fuori dalla città chiave di Maungdaw, nel Myanmar occidentale, dove l'Esercito Arakan ha avvertito i 20.000 civili rimasti di un'imminente battaglia con le truppe della giunta militare, come hanno riferito i residenti a Radio Free Asia. Ma molti residenti non hanno potuto lasciare la città vicino al confine con il Bangladesh perché le truppe della giunta avevano già eretto delle barricate, ha dichiarato a RFA un uomo Rohingya che ha voluto rimanere anonimo per paura di rappresaglie. "Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare a causa della battaglia".

CINA - AUSTRALIA

Alcuni funzionari cinesi hanno impedito alla giornalista Cheng Lei di apparire davanti le telecamere durante l’incontro tra il premier cinese Li Qiang e il primo ministro australiano Anthony Albanese a Canberra. Cheng, già reclusa per tre anni, ha dichiarato di essere stata fermata per impedirle di "dire" o "fare qualcosa”, che secondo i funzionari "avrebbe dato una cattiva impressione”. La visita di Li - la prima di un premier cinese dal 2017 - è stata vista come un altro passo verso il disgelo delle tensioni tra le due nazioni.

MALAYSIA

La Malaysia si sta preparando ad entrare nel gruppo di economie emergenti BRICS, ha dichiarato il primo ministro Anwar Ibrahim in un'intervista rilasciata al media cinese Guancha. Il gruppo di nazioni BRICS comprendeva originariamente Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che gli hanno dato l'acronimo. L'anno scorso ha iniziato ad ampliare i suoi membri per sfidare un ordine mondiale dominato dalle economie occidentali, con l'adesione di Arabia Saudita, Iran, Etiopia, Egitto, Argentina ed Emirati Arabi Uniti.

INDIA

Priyanka Gandhi, sorella del leader del Congresso e principale oppositore dell'India, Rahul Gandhi, parteciperà presto alle sue prime elezioni, ha annunciato il partito. Priyanka Gandhi è una discendente della famiglia Nehru-Gandhi, la più famosa dinastia politica indiana. La 52enne concorrerà alle elezioni suppletive nel seggio di Wayanad, nello Stato indiano meridionale del Kerala, che verrà lasciato libero dal fratello che ha vinto in due diversi collegi. Una sua vittoria significherebbe la presenza di tutti e tre i membri della famiglia Gandhi nel Parlamento indiano, dopo la madre Sonia e Rahul.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pašinyan, ha proposto all’Azerbaigian di formare un meccanismo bilaterale per indagare sulle violazioni del regime di cessate il fuoco alle frontiere, in modo da non finire regolarmente nelle accuse reciproche per qualunque scaramuccia come nei giorni scorsi, e stabilire regole comuni per “ripristinare la disciplina”.