Le notizie di oggi: rilasciato su cauzione il chief minister di Delhi Arvind Kejriwal. L'Indonesia propone l'inserimento di latte di pesce nei pasti gratuiti per i bambini. I ricercatori di storia moderna cinese hanno sempre più difficoltà a fare il loro lavoro. Israele ha condotto un'operazione di terra in Siria. La repressione da parte del Tagikistan nel Pamir.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord ha per la prima volta diffuso immagini delle centrifughe che arricchiscono l’uranio, che, a una certa concentrazione, può diventare combustibile per le bombe nucleari. I media statali hanno descritto la visita del dittatore Kim Jong Un all’Istituto di armi nucleari, senza chiarire quando sia avvenuta la visita e dove si trovi la base di produzione, ribadendo la minaccia "forze vassalle guidate dagli imperialisti statunitensi".

CINA

Anche se Pechino vuole incrementare gli scambi accademici, gli studiosi che si occupano di storia moderna della Cina sostengono che la censura sta rendendo impossibile condurre attività di ricerca indipendente. In anni recenti, a sempre più ricercatori che in passato erano riusciti a visitare la Cina, è stato negato il visto. La ricerca di documenti “è fondamentalmente passata di moda perché è diventata troppo complessa, difficile e pericolosa”, ha detto Daniel Leese, professore di storia cinese moderna all'Università di Friburgo.

INDIA

Questa mattina la Corte suprema ha concesso la libertà su cauzione al chief minister di Delhi, Arvind Kejriwal, in carcere da cinque mesi per presunto riciclaggio di denaro. Il leader del partito Aam Aadmi aveva aumentato le commissioni per i venditori di alcolici, una politica poi cancellata. Secondo i suoi sostenitori, l’arresto era stato orchestrato dal Bharatiya Janata Party al potere.

INDONESIA

Il presidente eletto Prabowo Subianto ha proposto l’inserimento di latte di pesce al posto di latte di mucca come piatto all’interno del programma di pasti gratuiti a tutti i bambini del Paese, una politica di cui si parla da quando Prabowo è stato eletto (assumerà l’incarico il mese prossimo). In Indonesia, il latte di pesce è prodotto da proteine ​​di pesce, trasformate in polvere e aromatizzate. Viene prodotto dal 2023 grazie al sostegno del ministero della Pesca per promuovere i prodotti ittici locali.

ISRAELE – SIRIA

Le forze speciali israeliane hanno condotto un’operazione di terra in Siria contro un impianto sotterraneo di produzione di missili di Hezbollah. Domenica sera erano state colpite diverse località intorno alla città di Masyaf, non lontano dal confine con il Libano. Diverse fonti di informazione hanno appreso che si trattava di un bombardamento parte di un’operazione più ampia.

RUSSIA –TURCHIA

Il presidente russo Vladimir Putin ha rimandato per la terza volta la visita in Turchia, non solo per i timori di un arresto internazionale, ma secondo Middle East Eye anche per la mancanza di accordo sulle condizioni di viaggio, in quanto il leader russo aveva chiesto ad Ankara di poter volare con l’accompagnamento dei suoi caccia, per timore di attacchi.

TAGIKISTAN

Nell’ultimo rapporto di Amnesty International si denunciano le continue repressioni in Tagikistan degli abitanti nelle montagne del Pamir, della regione del Gorno-Badakšan che costituisce il 45% del territorio del paese, che sono spesso ritenuti pericolosi dalle autorità di Dušanbe, con attivisti umanitari condannati a dieci e più anni di detenzione con violenza e torture, e anche diversi casi di assassinio.