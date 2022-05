Le altre notizie del giorno: rilasciati su cauzione il cardinale Zen e gli altri arrestati, in India nemmeno gli animali riescono a sopportare il caldo torrido; i manifestanti in Sri Lanka hanno attaccato un museo dedicato alla famiglia Rajapaksa; una cantante delle Pussy Riot è scappata dalla Russia travestendosi da addetto alle consegne.

COREA DEL NORD

Anche se è probabile che il coronavirus stesse circolando già da tempo, la Corea del Nord ha annunciato ieri per la prima volta un lockdown nazionale. I media di Stato hanno parlato di un focolaio nella capitale Pyongyang senza riferire il numero di casi. La popolazione non è vaccinata e il sistema sanitario poco efficiente.

HONG KONG

È stato rilasciato su cauzione il cardinale Joseph Zen, 90 anni, arestato ieri insieme ad altre tre note personalità di Hong Kong: la cantante Denis Ho, l’avvocata Margaret Ng e l’accademico Hui Po-keung. I quattro - che erano gli amministratori fiduciari di un fondo in favore delle vittime delle proteste contro Pechino del 2019 -restano comunque accusati, in base alla legge sulla sicurezza nazionale di “collusione con forze straniere”.

CINA

Questa mattina un aereo della Tibet Airlines ha preso fuoco prima del decollo: tutti i 113 passeggeri a bordo e l’equipaggio sono stati evacuati. Non ci sono stati morti. L’incidente è avvenuto meno di due mesi dopo lo schianto mortale di un velivolo della China Eastern Airlines.

INDIA

Nemmeno gli animali riescono a sopportare il caldo torrido dell’India: migliaia di uccelli caduti nelle ultime settimane sono stati soccorsi dai veterinari del Gujarat, con un aumento del 10% rispetto all’anno scorso. Le ondate di calore hanno prosciugato le fonti d’acqua normalmente disponibili. Negli ospedali sono stati allestiti reparti appositi per le malattie legate al caldo torrido.

SRI LANKA

In un appello alla nazione, il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa non ha menzionato la possibilità di dare le dimissioni, generando ancora più malcontento. Un museo dedicato alla famiglia Rajapaksa nella regione meridionale di Hambantota è stato preso d’assalto dai manifestanti.

VIETNAM

Il primo ministro del Vietnam Pham Minh Chinh ha espresso interesse nei confronti del quadro economico per l’Indo-Pacifico proposto dagli Stati Uniti, aggiungendo però di avere bisogno di studiarne i dettagli. Dopo il ritiro di Trump da una serie di accordi economici nel 2017, i Paesi della regione hanno criticato gli Stati Uniti per i ritardi nel definire una nuova strategia che contrasti l’influenza cinese.

RUSSIA

La cantante Maria Alekhina, membro delle Pussy Riot, è riuscita a fuggire dalla Russia evitando l’internamento in una colonia per “questioni sanitarie”, avendo infranto le regole di prevenzione del Covid durante una manifestazione per Naval’nyj lo scorso settembre (da allora entrava e usciva di galera). La fuga è riuscita grazie a un travestimento da corriere di una ditta commerciale.

NAGORNO KARABAKH

L’ambasciatore armeno per affari straordinari Edmon Marukyan ha svelato alla stampa che già ad aprile l’Armenia ha consegnato a Baku la risposta ufficiale alla proposta di pacificazione, chiedendo la sicurezza per gli armeni del Nagorno Karabakh e la decisione sullo status definitivo della regione occupata nella guerra del 2020.