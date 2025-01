Le notizie del giorno: il tribunale distrettuale di Seoul si è riufiato di estendere la detenzione del presidente Yoon Suk-yeol. Inquinamento atmosferico da record nelle città del sud-est asiatico. I ribelli dell'Arakan Army in Myanmar hanno confessato di aver torturato soldati della giunta birmana prima di ucciderli. Gli Stati Uniti chiamano il Vietnam per gli squilibri nella bilancia commerciale. Il mercato nero dei farmaci in Russia.

ISRAELE – GAZA

Dovrebbe avvenire oggi il secondo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele nell’ambito del cessate il fuoco firmato nelle scorse settimane: con il sostegno della Croce rossa, quattro soldatesse israeliane dovrebbero essere liberate in cambio di 200 prigionieri palestinesi, di cui alcuni potrebbero essere rilasciati in Egitto, ha detto un funzionario a conoscenza dei colloqui tra le due parti.

COREA DEL SUD

Il tribunale distrettuale di Seoul ha respinto la richiesta dei procuratori di estendere il mandato di arresto del presidente Yoon Suk-yeol fino al 6 febbraio. L’Ufficio investigativo sulla corruzione degli alti funzionari (CIO) ha trasferito l’indagine alla procura, che ha riferito di aver presentato un’altra richiesta per estendere la detenzione di Yoon. Gli avvocati del presidente conservatore ne hanno chiesto il rilascio immediato.

SUD-EST ASIATICO

Negli ultimi giorni alcune città del sud-est asiatico si sono piazzate ai primi posti in classifica per inquinamento dell’aria: Ho Chi Minh City al secondo, Phnom Penh e Bangkok al quarto e quinto. Nella capitale thailandese, circa 300 scuole sono rimaste chiuse questa settimana. Gli esperti hanno sottolineato che l’inquinamento atmosferico è causato da una combinazione di fattori: gas industriali, traffico e incendi legati alle colture.

MYANMAR

I ribelli dell’Arakan Army hanno confermato di aver torturato e ucciso due soldati dell’esercito birmano dopo la diffusione di due video online che mostravano le violenze. I filmati hanno spinto una ong a chiedere l’intervento della Corte penale internazionale. Ieri il portavoce dell'AA, Khaing Thu Kha, ha riferito che i miliziani “non sono stati in grado di controllare la loro rabbia” e hanno commesso i crimini in risposta all'arresto, alla tortura e all'uccisione dei loro familiari da parte delle truppe della giunta golpista.

STATI UNITI – VIETNAM

Il nuovo Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, ieri ha avuto un colloquio telefonico con il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Vietnam, Bui Thanh Son, durante il quale ha condiviso le preoccupazioni che riguardano la Cina e ha esortato il Paese ad affrontare gli squilibri commerciali. Secondo dati statunitensi pubblicati a gennaio, il deficit commerciale degli Stati Uniti con il Vietnam ha superato i 110 miliardi di dollari nei primi 11 mesi del 2024.

RUSSIA

Dall’inizio della guerra in Ucraina, molte compagnie farmaceutiche hanno limitato le consegne di medicine in Russia, che d’altra parte cerca di importare sempre meno prodotti stranieri. Come documenta Novaja Gazeta Evropa, questo ha creato un “mercato nero” dei medicinali, per cui tramite chat di Telegram si cercano almeno 1.280 preparati che non si trovano nelle farmacie russe, soprattutto quelli oncologici.

TURKMENISTAN

Gli organi della sicurezza del velayat di Balkan nel Turkmenistan hanno imposto ai dipendenti statali un modulo da firmare in cui si impegnano a non usare le pagine dei giornali e delle riviste con le fotografie del presidente “per usi casalinghi e sanitari”, in seguito a comunicazioni degli abbonati (obbligatori) che criticano i contenuti dei periodici come “non interessanti, servono solo come carta igienica”.