Le notizie di oggi: Bangkok annuncia la morte della principessa Bajrakitiyabha. Trump sospende gli attacchi contro l'Iran dicendo che è stato trovato un accordo. Intesa tra India e Bangladesh per il pattugliamento della frontiera. La Cina ha imposto sanzioni al ministro della Difesa filippino. Le compagnie aeree del Kirghizistan rimosse dalla lista nera dell'UE.

COREA DEL SUD

Un tribunale di Seoul ha condannato l’ex presidente Yoon Suk-yeol a 30 anni di carcere, riconoscendolo colpevole di aver ordinato l’infiltrazione di droni in Corea del Nord nel tentativo di acuire le tensioni alla frontiera e creare le basi per la dichiarazione della legge marziale. Yoon si trova al momento in custodia cautelare ed è soggetto a numerosi processi legati alle vicende del dicembre 2024, quando tentò di ristabilire un governo autoritario.

THAILANDIA

La principessa thailandese Bajrakitiyabha è morta a 47 anni dopo essere rimasta in coma per oltre tre anni. Crollata nel dicembre 2022, i medici attribuirono il malore a una grave aritmia causata da un’infezione da micoplasma al cuore. Figlia maggiore del re Vajiralongkorn, era considerata uno dei membri più capaci e influenti della famiglia reale e avrebbe potuto avere un ruolo importante nella futura successione al trono. Laureata in giurisprudenza, aveva conseguto due titoli post-laurea alla Cornell University e lavorato presso la missione thailandese all’ONU e successivamente negli uffici della Procura generale in Thailandia.

MEDIO ORIENTE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha dichiarato di aver sospeso nuovi attacchi militari contro l’Iran, ventilando di aver trovato un accordo. Nei giorni scorsi le forze statunitensi hanno ucciso anche tre marinai indiani che lavoravano sulle petroliere che transitavano per lo Stretto di Hormuz, violando il blocco imposto ai porti iraniani, a detta di Washington.

INDIA – BANGLADESH

Dopo un incontro durato quattro giorni, l’India e il Bangladesh hanno deciso di cooperare lungo la frontiera condivisa coordinando i pattugliamenti nel tentativo di tenere sotto controllo gli spostamenti di persone da un Paese all’altro. Dhaka accusa le autorità indiane di espellere i migranti bengalesi senza un giusto processo, complicando gli sforzi per stabilizzare le relazioni dopo la destituzione di Sheikh Hasina nel 2024.

CINA – FILIPPINE

Manila ha definito “un atto ostile” la decisione da parte di Pechino di imporre sanzioni e vietare l’ingresso in Cina al ministero della Difesa filippino, Gilberto Teodoro Jr.. Il governo cinese ha vietato di intrattenere qualsiasi transazione con Teodoro e la sua famiglia “al fine di tutelare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina”. Teodoro è uno dei più accesi critici delle ingerenze cinesi nel Mar Cinese meridionale a danno dei Paesi del sud-est asiatico.

MYANMAR

La Federazione internazionale di calcio è stata fortemente criticata per la partnership con Mytel, operatore di telecomunicazioni di proprietà dei militari birmani, soggetto a sanzioni statunitensi e internazionali, che trasmetterà i Mondiali in Myanmar. Gestita congiuntamente dall'esercito birmano e da Viettel, società controllata dai militari vietnamiti, Mytel è uno dei quattro operatori di telecomunicazioni nazionali del Myanmar.

RUSSIA – UCRAINA

Il ponte di Čongar che collega la Crimea con l'Ucraina continentale è stato completamente distrutto da diversi attacchi di droni, come ha dichiarato Andreij Kovalenko, direttore del Centro per il contrasto alla disinformazione ucraino, secondo cui "le autorità russe stanno tentando di nascondere la situazione nella Crimea temporaneamente occupata". Il ponte di Čongar è la via più breve e comoda, attraverso il quale le truppe russe trasportavano equipaggiamento e munizioni dalla penisola al fronte meridionale.

KIRGHIZISTAN

La presidenza kirghisa insieme all'Agenzia statale per l'aviazione civile ha annunciato la rimozione del Kirghizistan dalla lista nera dell'Unione Europea per i trasporti aerei, come ha confermato la portavoce della Commissione europea Anna-Kaisa Itkonen, secondo cui "questa decisione è il risultato di anni di lavoro per migliorare la sicurezza del volo e riformare il sistema dell'aviazione civile del Paese, e si tratta di un momento storico per il Kirghizistan".