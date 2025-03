Le notizie di oggi: raid israeliano contro ospedale di Gaza per colpire esponente Hamas ricoverato, morti superano quota 50mila. I vice-premier cinese incontra leader multinazionali globali per incoraggiare investimenti nel Paese. Mozione di sfiducia a Paetongtarn Shinawatra: "Suo padre vero capo del governo". Condannato a 16 anni di carcere il dissidente russo Aleksandr Skobov.

COREA DEL SUD

La Corte Costituzionale ha respinto l'impeachment del primo ministro Han Duck-soo, reintegrandolo come presidente ad interim della Corea del Sud, nell'ambito del caos politico seguito al tentativo di imporre la legge marziale da parte del presidente sospeso Yoon Suk Yeol. Cinque giudici sugli otto della Corte, pur individuando comportamenti scorretti da parte del premier, non li hanno ritenuti sufficientemente gravi da giustificare l’impeachment. Altri due giudici hanno votato per respingere completamente la mozione. La Corte non ha ancora annunciato la data della sentenza sul caso di Yoon, ma molti osservatori prevedono che potrebbe arrivare nel corso della settimana.

ISRAELE-GAZA

Almeno cinque persone sono state uccise ieri sera e molte altre ferite in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira l'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud di Gaza. L'attacco ha distrutto un'ampia sezione dell'ospedale. Obiettivo del raid era Ismail Barhoum, un'alta figura politica di Hamas, che stava ricevendo cure all'ospedale per le ferite riportate in un precedente attacco israeliano. Secondo fonti sanitarie palestinesi il numero delle vittime a Gaza ha superato i 50mila morti.

CINA

il vicepremier cinese He Lifeng ha incontrato ieri a Pechino i dirigenti di alcune grandi multinazionali tra cui Apple, Pfizer, Mastercard e Cargill rassicurandoli sulle potenzialità per le loro attività nel Paese. Pechino è desiderosa di attirare gli investimenti stranieri in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, mentre i politici cercano di stimolare i consumi interni in un'economia in rallentamento per compensare l'impatto dei dazi statunitensi.

THAILANDIA

Il parlamento thailandese sta discutendo oggi una mozione di sfiducia presentata dall’opposizione nei confronti del primo ministro Paetongtarn Shinawatra, accusata di incapacità di governo, evasione fiscale e (soprattutto) di essere un mero paravento del padre Thaksin Shinawatra. Natthaphong Ruengpanyawut, leader dell'opposizione e del Partito Popolare, ha dichiarato all'Assemblea che la 38enne Paetongtarn non ha le conoscenze necessarie per l'amministrazione nazionale né l’intenzione di risolvere i problemi. Paetongtarn può comunque contare su una maggioranza di voti in parlamento, per cui difficilmente la mozione sarà approvata.

PAKISTAN-AFGHANISTAN

L'esercito pakistano ha ucciso 16 militanti islamisti lungo il confine occidentale del Paese con l'Afghanistan in uno scontro fuoco avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo nel distretto del Waziristan settentrionale. Islamabad sostiene che i militanti islamici che attaccano all'interno del Pakistan e contro il suo esercito abbiano rifugi sicuri in Afghanistan, un'accusa che Kabul nega.

RUSSIA

Il dissidente russo Aleksandr Skobov è stato condannato a 16 anni di lager a regime duro, oltre a una multa di 300 mila rubli, per aver criticato pubblicamente “i propagandisti della guerra del Cremlino”. Al processo è intervenuto affermando “sono io che vi condanno, insieme alla cricca di Putin che puzza di cadaveri per aver condotto la guerra criminale contro l’Ucraina, e aver gettato la Russia nel terrore politico”.

TAGIKISTAN

In onore della festa della primavera del Nawruz, il presidente tagico Emomali Rakhmon ha concesso la grazia a 897 detenuti, sulla base di “principi dell’umanesimo”, per lo più i detenuti per crimini minori. L’ultima volta Rakhmon aveva graziato 400 persone nel 2020, in occasione del suo ennesimo mandato presidenziale; attualmente in Tagikistan vi sono 13.500 detenuti.