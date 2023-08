Le notizie del giorno: la viglia del vertice trilaterale tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone a Camp David. Secondo un'università cinesi gli over 60 saranno il 38% della popolazione nella Repubblica popolare entro il 2050. Corruzione per evitare i controlli dietro alle morti per lo sciroppo indiano in Uzbekistan. In Bielorussia chiuso il sesto partito di opposizione in soli tre mesi.

SINGAPORE

La polizia di Singapore ha sequestrato beni per circa 1 miliardo di dollari di Singapore (676 milioni di euro) - tra cui case di lusso, auto e contanti - in una delle sue più grandi operazioni antiriciclaggio. La polizia ha arrestato nel corso dell'operazione dieci persone con passaporti di Cina, Cambogia, Turchia e Vanuatu. Il gruppo era sospettato di essere coinvolto nel riciclaggio dei proventi di reato derivanti dalle loro attività criminali organizzate all'estero, tra cui truffe e gioco d'azzardo online.

COREA DEL SUD-GIAPPONE-STATI UNITI

Si terrà domani a Camp David il vertice tra il presidente americano Joe Biden, quello della Corea del Sud Yoon Suk Yeol e il primo ministro giapponese Fumio Kishida sui modi per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza di fronte alla minaccia nucleare della Corea del Nord. Sarà la prima volta che i leader dei tre Paesi si incontreranno per un vertice trilaterale a sé stante, non a margine di un evento multilaterale. L’incontro è visto anche come un segno tangibile dei legami migliorati tra Seul e Tokyo, nel quadro del “contenimento” delle ambizioni cinesi. In concomitanza con il vertice fonti di intelligence di Seoul temono che Pyongyang possa procedere a un lancio di un missile balistico intercontinentale.

CINA

Il numero di cittadini della Repubblica popolare cinese con età superiore ai 60 anni aumenterà in media di 10 milioni all'anno nel prossimo decennio. A sostenerlo è uno studio della Renmin University of China secondo cui il 38% della popolazione avrà più di 60 anni entro il 2050.

INDIA-UZBEKISTAN

Durante un processo in corso in Uzbekistan i magistrati hanno affermato che i distributori di uno sciroppo per la tosse di produzione indiana che ha ucciso 65 bambini nel Paese hanno corrotto funzionari locali con 33mila dollari per evitare i test obbligatori. Il dato sulle morti è più del triplo di quelle di cui si era parlato in dicembre, quando la vicenda era balzata all’attenzione dei media. L'Uzbekistan sta processando 21 persone - 20 locali e un indiano - per questo caso. Lo sciroppo per la tosse in questione è il "Doc-1 Max", prodotto dall'azienda Marion Biotech di Noida.

LIBANO

Un impianto di trivellazione è arrivato nel Blocco 9 del Libano per iniziare l'esplorazione di petrolio e gas, dopo che l'anno scorso Libano e Israele hanno delineato il confine marittimo conteso con un accordo mediato dagli Stati Uniti. Il consorzio a cui è stato affidato lo sfruttamento è guidato dalla francese TotalEnergies e comprende anche l’italiana ENI e la società statale QatarEnergy, che ha sostituito a settembre la società russa Novatek. Il Blocco 9 si trova per lo più in acque libanesi, ma un segmento si trova a sud del confine appena delineato. Per questo – nonostante Beirut si consideri ancora in guerra - è stato istituito un sistema di royalties per Israele mentre lo sfruttamento avverrebbe per conto del Libano.

BIELORUSSIA

In Bielorussia è stato chiuso d’ufficio il Partito Civile Unito, la sesta associazione politica liquidata nel Paese negli ultimi tre mesi, dopo il Fronte popolare bielorusso, i Verdi, il partito social-democratico “Gramada”, quello repubblicano e quello socialdemocratico dell’Accordo Popolare, dopo che nei mesi precedenti diversi esponenti di essi erano stati imprigionati.

GIAPPONE

In Giappone papa Francesco ha unito la diocesi di Takamatsu all'arcidiocesi di Osaka. Il card. Thomas Aquino Manyo Maeda, arcivescovo di Osaka dal 2014, è stato nominato il 15 agosto come primo arcivescovo della nuova arcidiocesi di Osaka-Takamatsu. L'ultimo vescovo della diocesi di Takamatsu, Giovanni Eijiro Suwa, è morto nel 2022.