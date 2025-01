di Mathias Hariyadi

Surabaya (AsiaNews) - La diocesi di Surabaya, città marittima nell’isola di Giava, ha accolto il nuovo vescovo Agustinus Tri Budi Utomo, ordinato ieri presso la chiesa cattedrale del Sacro Cuore di Gesù, alla presenza del card. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, arcivescovo di Jakarta, che l'ha invitato a farsi chiamare “padre vescovo” anziché ricorrere all'espressione feudale “monsignore”. Una decisione che sottolinea il significato di un servizio al popolo di Dio, tra le persone, accolta benevolmente dalla comunità cattolica.

Rivolgendosi alla folta assemblea presente all’ordinazione episcopale il nuovo vescovo “padre Didik” - il nome affettuoso con cui è sempre stato chiamato - nell'omelia ha detto che la Chiesa cattolica dovrebbe prestare attenzione a quella che è stata definita da papa Benedetto XVI “crisi dell’amore”. “Un amico, capo di una congregazione religiosa, un giorno, dopo aver incontrato Papa Benedetto, mi disse che la maggior parte di noi - membri di congregazioni religiose - spesso ha perso la sua vera identità religiosa e che il servizio nella Chiesa sta lentamente diventando simile a quello di una ong”, cioè privo di sentita passione.

“Oggi siamo chiamati a diventare amici di Gesù”, ha detto il nuovo vescovo nella sua prima omelia. Invitando a non dimenticarsi la centralità dell’amore nel ministero - laico e ordinato - nella Chiesa. “Anche i sacerdoti, le suore e i fratelli religiosi sono facilmente tentati di diventare superiori rispetto ai laici”. “Anche nella mia esperienza personale - ha aggiunto - ricordo sempre che una delle azioni più influenti come buon amico degli altri è cercare di sorridere”. Un gesto semplice e alla portata di tutti, che a volte diventa molto difficile da praticare. “Il sorriso diventa una questione molto urgente in questo Giubileo, perché è quasi come una Porta Santa”, ha affermato il nuovo presule.

Alla messa di ordinazione anche p. Pat Min Seong, sacerdote della Corea del Sud sordomuto sin dall'infanzia. “Oggi ho un ospite speciale", ha detto padre Didik. “Voleva servire gli altri tra i muti e i sordi, ma nessun seminario lo accettava come seminarista, finché dopo anni ha trovato un seminario americano che gli ha permesso di studiare e infine di essere ordinato come primo sacerdote sordo-muto in Asia”, ha raccontato. “L'anno scorso l'ho incontrato e scherzando mi ha detto: ‘Un giorno probabilmente diventerai vescovo e se accadrà davvero verrò ad assistere alla tua ordinazione episcopale’”.

“Sono molto felice che oggi la comunità cattolica della diocesi di Surabaya stia diventando più amichevole nei confronti delle persone disabili - ha proseguito Agustinus Tri Budi Utomo -. Andiamo avanti per cambiare la nostra casa, i nostri sacerdoti, le nostre comunità religiose per diventare sempre più accoglienti verso gli altri”.