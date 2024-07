Varato dal governo un piano per promuoverlo tra 1,34 milioni di bambini tra i 3 e i 12 anni che frequentano le scuole materne e le elementari. Alimento tradizionalmente poco presente nelle abitudini alimentari locali, il suo consumo oggi è in forte crescita nel mondo cinese.

Taipei (AsiaNews/Agenzie) - Il governo di Taiwan ha varato un piano per promuovere nelle scuole il consumo di latte tra i bambini della fascia di età tra i 3 e i 12 anni. Il ministero dell’Istruzione e quello dell’Agricoltura stanno lavorando per avviare l’iniziativa a partire dal mese di settembre, quando riapriranno le scuole, con l’intenzione di farla diventare una politica permanente nel Paese. L’intento - sostiene il ministro dell'Istruzione Cheng Ying-yao – è quello di fornire ai bambini il latte fresco e sicuro di cui hanno bisogno per diventare adulti sani. I bambini intolleranti al lattosio (disturbo diffuso nella regione) riceveranno latte di soia arricchito di calcio.

Il governo di Taiwan sta pubblicando i bandi di gara per reperire il latte per 1,34 milioni di bambini iscritti alle 2.600 scuole elementari e materne, con uno stanziamento quadriennale di 4,4 miliardi di dollari taiwanesi (circa 123 milioni di euro). Saranno privilegiati i produttori locali, ma il piano si intreccia anche con il previsto aumento delle importazioni di latte dalla Nuova Zelanda, nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra Taipei e Auckland che entrerà in vigore il prossimo anno e nel quale verranno tolti i dazi sul 99,88% dei prodotti di importazione.

Il latte per tradizione è poco presente nelle abitudini alimentari del mondo cinese, ma il suo consumo oggi è in forte crescita. Le statistiche più aggiornate parlano per Taiwan di un consumo medio annuo pro capite di 20,27 kg con una crescita del 9% rispetto al 2019, ma ancora molto sotto la media dei 52,81 dei Paesi dell’Unione europea o i 91,91 dell’Australia. Il consumo a Taiwan è comunque molto più alto rispetto alla media di 11,73 kg della Repubblica popolare cinese, dove però l’incremento negli ultimi quattro anni è stato addirittura del 26%.