IRAN - ONU

Teheran ha accettato di "agevolare e accelerare" gli aiuti umanitari attraverso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato venerdì l’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite a Ginevra. L'Iran ha accettato la richiesta delle Nazioni Unite di consentire il transito di aiuti umanitari e merci agricole attraverso questa via navigabile vitale, che solitamente gestisce un quinto delle spedizioni mondiali di petrolio e quasi un terzo del commercio mondiale di fertilizzanti, essenziali per l'agricoltura. Il piano di aiuti rappresenterebbe la prima svolta in questo punto nevralgico del trasporto marittimo dopo un mese di guerra.

NEPAL

L'ex primo ministro nepalese KP Sharma Oli è stato ricoverato in ospedale in seguito al suo arresto per il presunto coinvolgimento nella repressione mortale delle proteste dello scorso anno. Ricoverato nell'ambito delle normali procedure di polizia, è stata arrestato stamane nella sua abitazione. Più di 70 persone fuorono uccise, molte delle quali manifestanti colpiti dalla polizia, durante le proteste anti corruzione. Anche l'ex ministro dell'Interno Ramesh Lekhak è stato arrestato.

INDIA

Il parlamento indiano ha approvato un controverso disegno di legge che mira a modificare le modalità di riconoscimento giuridico delle persone trans e il loro diritto all’autoidentificazione, tra le proteste dei partiti dell’opposizione e della comunità Lgbtq+. Il disegno di legge verte sulla definizione di persona trans. Per il governo una definizione più restrittiva contribuirà a garantire che le prestazioni sociali - quali quote riservate nel mondo del lavoro e l'assistenza sanitaria – raggiungano chi ne ha bisogno; di fatto elimina il diritto all'autoidentificazione e si limita invece il riconoscimento alle persone definite in base a tratti biologici.

INDONESIA

L'Indonesia ha iniziato ad applicare un nuovo regolamento governativo che vieta ai minori di 16 anni l'accesso alle piattaforme digitali che potrebbero esporli a contenuti pornografici, cyberbullismo, truffe online e dipendenza, compresi YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X. L'iniziativa fa seguito alle misure adottate lo scorso anno dall'Australia con il primo divieto al mondo sui social media per i minori; è il primo Paese del Sud-est asiatico ad attualre il divieto.

HONG KONG

Il 69% dei settori professionali - 23 su 33 - a Hong Kong ha registrato il numero più basso di offerte di lavoro degli ultimi sei anni: una tendenza che gli esperti attribuiscono all’ascesa dell’intelligenza artificiale (IA) e alla stagnazione economica. I dati del Joint Institution Job Information System hanno inoltre mostrato che il numero di posti vacanti è sceso al minimo degli ultimi cinque anni, in calo del 51,5% rispetto al 2021.

RUSSIA

La Russia ha inviato all’Onu la sua relazione sull’osservanza degli impegni rispetto al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari Tnp, alla vigilia della conferenza di verifica di questo accordo, da cui si desume che la Russia sostiene totalmente gli scopi del Tnp, ma con una ventina di argomenti che spiegano come attualmente non sia pronta a ridurre il proprio arsenale di armi atomiche, soprattutto per “la continua espansione del bocco della Nato”.

GEORGIA

Centinaia di fedeli hanno partecipato nella cattedrale Sioni di Tbilisi al rito funebre del nono giorno dalla morte del patriarca Ilja II, celebrato dal luogotenente patriarcale, il metropolita Šio, e alla presenza delle principali autorità del Paese. Alla fine della cerimonia uno dei presenti si è rivolto al celebrante gridando “Abbiate pietà, è arrivato il tempo che chi è al potere risponda dei suoi atti!”; si trattava di un attivista che ha perso un occhio nelle repressioni contro le manifestazioni di protesta, ed è stato arrestato in diretta tv.