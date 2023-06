Le notizie di oggi: in Corea del Sud è caccia a sale e frutti di mare in previsione del rilascio di acque contaminate da Fukushima. L’Isis ha rivendicato l’attentato alla moschea nel nord dell’Afghanistan. Una comunità indigena in Indonesia contro un mondo iper-connesso invoca il black-out di internet. L’11% degli indiani soffre di diabete, una popolazione a rischio malattie cardiovascolari e complicanze di organo. Funzionari e politici russi in guerra per scampare da processi per corruzione e frode.

ISRAELE

Un giovane di 21 anni del sud di Israele è morto in seguito ad accoltellamento nelle prime ore di oggi, diventando la 100ma vittima nella comunità araba israeliana deceduta per morte violenza da inizio anno. Una spirale di violenza e criminalità, che ha provocato almeno otto morti in due giorni e contro la quale hanno manifestato nella serata di ieri migliaia di persone nel Paese.

COREA DEL SUD - GIAPPONE

In previsione del rilascio programmato dal Giappone di acque reflue contaminate dalla centrale di Fukushima, teatro del disastro nucleare del 2011, in Corea del Sud è corsa all’acquisto di sale e frutti di mare nel timore di carenze future. Seoul assicura controlli rigorosi per possibili aumenti dei livelli di radioattività, ma fra i consumatori è forte la preoccupazione per la salute pubblica.

AFGHANISTAN

Le milizie dello Stato islamico (SI, ex Isis) hanno rivendicato ieri pomeriggio il sanguinoso attentato dell’8 giugno a una moschea nel nord dell’Afghanistan, in cui sono morte almeno 11 persone. Nel momento in cui è avvenuta l’esplosione si stavano celebrando i funerali del vice-governatore provinciale talebano, anch’egli deceduto in un attacco jihadista a inizio settimana.

INDONESIA

Una comunità indigena in Indonesia ha invocato un blackout di internet nell’area per minimizzare “l’impatto negativo” del mondo iper-connesso. Protagonisti dell’insolita richiesta i Baduy, 26mila persone circa della provincia di Banten, sull’isola di Java: una parte degli abitanti ha accolto la modernità, ma un “cerchio magico” ha adottato il rifiuto totale delle “trappole” della modernità.

INDIA

L’11% degli indiani soffre di diabete, patologia sempre più diffusa con ipertensione e obesità. Lo studio governativo, condotto fra ottobre 2008 e dicembre 2020 in 31 Stati o territori e un campione di oltre 113mila persone, mostra che il 15% è in fase pre-diabetica e il 35% soffre di ipertensione. Una popolazione a rischio malattie cardiovascolari e complicanze di organi a lungo termine.

RUSSIA

Una categoria particolare di volontari russi nella guerra in Ucraina, oltre ai coscritti e ai mercenari, arruolati soprattutto tra i detenuti, sono i funzionari e i politici. Questi ultimi, a centinaia, preferiscono andare al fronte invece di affrontare accuse di corruzione o abuso d’ufficio, che vengono cancellate con un colpo di spugna, per poi “tornare carichi di medaglie”.

AZERBAIJAN - ARMENIA

Il ministro azero degli esteri Džejkhun Bayramov ha dichiarato all’Ocse che i principali ostacoli alla normalizzazione dei rapporti tra Erevan e Baku sono “la presenza illegale di militari armeni sul territorio sovrano del nostro Paese” e le ingerenze del governo “nella questione dei nostri rapporti con la popolazione armena del Nagorno-Karabakh”.