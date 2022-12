di Melani Manel Perera

Sandya Ekneligoda, attivista per i diritti umani a Colombo, inserita nella lista stilata per il 2022 dalla Bbc. Lei stessa ha subito il rapimento del marito, giornalista investigativo e vignettista scomparso nel 2010. Il suo commento ad AsiaNews: "Cerco giustizia, ma sono tuttora vittima di insulti e calunnie".

Colombo (Asia News) - Sandya Priyangani Ekneligoda, nota attivista per i diritti umani dello Sri Lanka, è stata inserita dalla BBC nella lista delle “100 donne più illuminanti e influenti del mondo per il 2022”. Sandya Ekneligoda si è fatta portavoce nello Sri Lanka delle migliaia di vittime delle sparizioni forzate da quando suo marito Prageeth Ekneligoda, un importante giornalista investigativo e vignettista, è scomparso nel 2010 mentre indagava sui presunti abusi contro i separatisti delle Tigri Tamil.

Nel 2017 ha ricevuto il premio International Women of Courage Award per le sue campagne e il suo impegno sul campo. Madre di due figli, Sandya Ekneligoda ha aiutato migliaia di madri e mogli che hanno perso i loro cari durante la guerra civile dello Sri Lanka.

“Non sono solo una donna che lotta per gli altri e si impegna in ogni situazione, ma anche una donna che cerca giustizia, superando le sfide con dedizione e sacrificio in mezzo a molti insulti e calunnie”, ha dichiarato ad AsiaNews commentando questo nuovo riconoscimento. Sandya accusa i sostenitori di Mahinda Rajapaksa, l'ex presidente dello Sri Lanka, come responsabili della scomparsa del marito. Nonostante i sospetti siano stati identificati, al momento sono ancora impuniti.

L'elenco di quest’anno della Bbc riflette il ruolo delle donne nei conflitti che insanguinano oggi il mondo: dalle manifestanti che chiedono coraggiosamente un cambiamento in Iran, ai volti femminili del conflitto e della resistenza in Ucraina e in Russia. Tra gli altri nomi di spicco il fenomeno musicale mondiale Billie Eilish, l'attrice e produttrice Priyanka Chopra Jonas, l'attrice e attivista per la disabilità Selma Blair e l'icona hollywoodiana di West Side Story Rita Moreno.