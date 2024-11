di Shafique Khokhar

Domenica 10 novembre è stata inaugurata e benedetta la residenza del vescovo, alla presenza del card. Joseph Coutts e del nunzio apostolico in Pakistan, mons. Germano Penemote, alla presenza degli altri vescovi del Pakistan. Un centro di riferimento per le attività pastorali e sociali per la Chiesa guidata dall'arcivescovo Arshad.