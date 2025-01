Finora vescovo di Chiang Mai, 69 anni, è stato nominato da papa Francesco come successore del card. Kriengsak Kovithavanij che aveva lasciato la guida dell'arcidiocesi a giugno. Originario di Samsaen, nominato vescovo nel 2009 da Benedetto XVI, ha già guidato in questi mesi la comunità cattolica della capitale thailandese come amministratore apostolico.

Bangkok (AsiaNews) - Mons. Francis Xavier Vira Arpondratana, 69 anni, è il nuovo arcivescovo di Bangkok. Lo ha nominato oggi papa Francesco designandolo come successore del card. Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, di cui già a giugno aveva accolto la rinuncia per raggiunti limiti d’età, al compimento dei 75 anni previsti dal Codice di diritto canonico.

A Vira Arpondratana, finora vescovo di Chiang Mai, era già stata affidata provvisoriamente la guida della capitale comunità cattolica della capitale thailandese in qualità di amministratore apostolico. Annunciando oggi la nomina in contemporanea con la Sala stampa vaticana, la nunziatura apostolica di Bangkok ha invitato a unirsi “alla Chiesa della Thailandia nella preghiera per l’arcivescovo Francis Xavier Vira Arpondratana e per coloro che sono sotto la sua cura pastorale”.

Mons. Francis Xavier Vira Arpondratana succede agli unici due porporati della storia della Thailandia: prima di Kovithavanij, la Chiesa di Bangkok è stata gudata dal card. Michael Michai Kitbunchu, oggi 95 anni, il cui mandato durò dal 1972 al 2009. Kitbunchu ordinò sacerdoti sia Kovithavanij sia il neo arcivescovo, che divenne presbitero il 7 giugno 1981 all’età di 25 anni. L’arcidiocesi di Bangkok - eretta come vicariato apostolico del Siam nel 1662 - conta più di 122mila fedeli, 59 parrocchie, e un clero composto da circa 240 sacerdoti, in un contesto in cui la stragrande maggioranza della popolazione è buddhista.

L’arcivescovo Francis Xavier Vira Arpondratana è nato il 3 ottobre 1955 a Samsaen, uno dei più antichi quartieri di Bangkok. Ha completato la sua formazione scolastica e sacerdotale in Thailandia. Dal 1981 al 1985 è stato vicerettore del Seminario minore San Giuseppe di Sampran. Poi, è stato inviato a Roma per ulteriori studi pastorali e catechetici presso la Pontificia Università Salesiana dal 1985 al 1988, dove ha conseguito una licenza in pastorale giovanile e catechesi. Dal 1988 è stato il direttore del centro catechistico diocesano di Bangkok. Dal 1992, inoltre, è stato segretario della Commissione per l'educazione della Conferenza episcopale della Thailandia. Il 10 febbraio 2009 papa Benedetto XVI lo ha nominato vescovo di Chiang Mai, nell'area montuoso del nord del Paese: venne ordinato vescovo l’1 maggio 2009 presso la Cattedrale del Sacro Cuore. In questi anni ha guidato la locale comunità cattolica che conta circa 55 mila fedeli.

È preside della facoltà di catechetica e professore al seminario maggiore Lux Mundi di Sampran dal 2000.