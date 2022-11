di Mathias Hariyadi

Sanggau (AsiaNews) – Mons. Valentinus Saeng è il nuovo vescovo della diocesi locale nella provincia di West Kalimantan. L’ordinazione episcopale è avvenuta oggi nella cattedrale del Sacro Cuore di Gesù alla presenza del nunzio apostolico Piero Pioppo e del card. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, arcivescovo di Jakarta e presidente della Conferenza episcopale indonesiana. Presenti anche diversi vescovi ed esponenti governativi, oltre a migliaia di fedeli cattolici.

Alla cerimonia ha partecipato anche l’arcivescovo della diocesi malaysiana di Kuching, mons. Simon Peter Poh Hoon Seng. Insieme alle diocesi di Pontianak e Sintang, quella di Sanggau ha un esteso confine con la Malaysia.

Un passionista di etnia dayak, mons. Saeng era stato nominato in giugno da papa Francesco. Sostituisce mons. Giulio Mencuccini, religioso italiano anch’egli passionista che guidava la diocesi dal 1990 e la lascia per raggiunti limiti di età. Ora la Chiesa cattolica indonesiana non avrà più alcun vescovo missionario straniero alla guida di una propria diocesi.

Come motto pastorale mons. Saeng ha scelto “bonum depositum custodi” (custodisci il buon deposito della verità), ripreso dalle parole di san Paolo a Timoteo dopo averlo fatto vescovo. Una scelta lodata dal card. Suharyo, perché riflette il forte impegno del nuovo pastore a prendersi cura di quanto di buono fatto dal suo predecessore, mons. Mencuccini.

Rivolgendosi ai presenti, mons. Saeng ha detto che non si sarebbe mai aspettato di essere scelto come vescovo: “La mia unica ambizione personale era quella di diventare un docente di filosofia, ma quando il pontefice mi ha nominato non ho potuto tirarmi indietro perché Dio è dovunque a guidarmi”.

Mons. Mencuccini ha voluto sottolineare la preparazione del suo successore, già docente di filosofia all’Università cattolica Widya Mandala di Surabaya e all’Università cattolica St. Thomas di Medan: “Sara di certo in grado di far convivere la saggezza locale con la nostra cristianità”.